Скатерть-Самобранка

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До зеркального блеска отмываю любые поверхности на кухне используя самодельную пасту. Расскажу, что для этого нужно сделать

Эту пасту я придумала для того, что можно было очистить любую поверхность. Она полностью универсальна и подходит для очистки:

  • любой посуды;
  • отбеливания вещей и кухонных полотенец;
  • чистки любой поверхности;
  • просто мытья посуды.

Средство получается эффективным и полностью безопасным для здоровья.

Для того чтобы приготовить средство необходимо:

  • горчица, 4 ст.л;
  • сода, 1 ст.л;
  • жидкое хозяйственное мыло, 50 мл;
  • уксус обычный, 1 ст.л;
  • спирт нашатырный, 2 ст.л.

Смешиваем все продукты, кроме уксуса и спирта. Доводим массу до однородности и потом вливаем уксус и спирт, хорошо перемешиваем.

До зеркального блеска отмываю любые поверхности на кухне используя самодельную пасту. Расскажу, что для этого нужно сделать

Эту пасту храним в закрытой емкости.

До зеркального блеска отмываю любые поверхности на кухне используя самодельную пасту. Расскажу, что для этого нужно сделать

Используем для очищения любой посуды, кастрюль и сковородок, полов, кранов, ванны, выбеливаем кухонные полотенца и вещи.

До зеркального блеска отмываю любые поверхности на кухне используя самодельную пасту. Расскажу, что для этого нужно сделать

Когда вы отбеливаете полотенца, прокипятите их немного с этой пастой, тогда результат будет эффективнее.

Носки стали белыми и чистыми. Белая ткань пастой очень хорошо выбеливается, потому что в составе есть горчица и нашатырь.

До зеркального блеска отмываю любые поверхности на кухне используя самодельную пасту. Расскажу, что для этого нужно сделать

Я много раз готовила подобные пасты, но этот состав мне кажется очень мощным, сбалансированным, подходящим одновременно для стирки и чистки.

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