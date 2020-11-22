До зеркального блеска отмываю любые поверхности на кухне используя самодельную пасту. Расскажу, что для этого нужно сделать

Эту пасту я придумала для того, что можно было очистить любую поверхность. Она полностью универсальна и подходит для очистки:

любой посуды;

отбеливания вещей и кухонных полотенец;

чистки любой поверхности;

просто мытья посуды.

Средство получается эффективным и полностью безопасным для здоровья.

Для того чтобы приготовить средство необходимо:

горчица, 4 ст.л;

сода, 1 ст.л;

жидкое хозяйственное мыло, 50 мл;

уксус обычный, 1 ст.л;

спирт нашатырный, 2 ст.л.

Смешиваем все продукты, кроме уксуса и спирта. Доводим массу до однородности и потом вливаем уксус и спирт, хорошо перемешиваем.

Эту пасту храним в закрытой емкости.

Используем для очищения любой посуды, кастрюль и сковородок, полов, кранов, ванны, выбеливаем кухонные полотенца и вещи.

Когда вы отбеливаете полотенца, прокипятите их немного с этой пастой, тогда результат будет эффективнее.

Носки стали белыми и чистыми. Белая ткань пастой очень хорошо выбеливается, потому что в составе есть горчица и нашатырь.