До зеркального блеска отмываю любые поверхности на кухне используя самодельную пасту. Расскажу, что для этого нужно сделать

Эту пасту я придумала для того, что можно было очистить любую поверхность. Она полностью универсальна и подходит для очистки:
- любой посуды;
- отбеливания вещей и кухонных полотенец;
- чистки любой поверхности;
- просто мытья посуды.
Средство получается эффективным и полностью безопасным для здоровья.
Для того чтобы приготовить средство необходимо:
- горчица, 4 ст.л;
- сода, 1 ст.л;
- жидкое хозяйственное мыло, 50 мл;
- уксус обычный, 1 ст.л;
- спирт нашатырный, 2 ст.л.
Смешиваем все продукты, кроме уксуса и спирта. Доводим массу до однородности и потом вливаем уксус и спирт, хорошо перемешиваем.
Эту пасту храним в закрытой емкости.
Используем для очищения любой посуды, кастрюль и сковородок, полов, кранов, ванны, выбеливаем кухонные полотенца и вещи.
Когда вы отбеливаете полотенца, прокипятите их немного с этой пастой, тогда результат будет эффективнее.
Носки стали белыми и чистыми. Белая ткань пастой очень хорошо выбеливается, потому что в составе есть горчица и нашатырь.
Я много раз готовила подобные пасты, но этот состав мне кажется очень мощным, сбалансированным, подходящим одновременно для стирки и чистки.
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