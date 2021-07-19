Кабачок больше не жарю. Сделайте этот рецепт: закусочный кабачковый рулет

Закусочный кабачковый рулет с мягким сыром – это отличное и очень красивое блюдо. Начинку можно делать по своему вкусу, меняя состав продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачок, 2 шт;
- яйца, 6 шт;
- соль, перец, зелень;
- рикотта, 250 г;
- чеснок, 3 зубчика.
Процесс приготовления
Один кабачок трем на мелкой терке.
Совет: чтобы рулет был праздничным, лучше брать разноцветные цукини.
Яйца солим и перчим, перебиваем миксером до пышности.
Добавляем тертый кабачок и вымешиваем до однородности.
Второй кабачок режем тонкими кружочками. Это можно сделать острым ножом или с помощью самой крупной терки.
Противень застилаем пергаментом и выливаем кабачковую массу.
Сверху внахлест выкладываем кружочки кабачка.
Запекаем при 180 градусах около 20 минут.
Мягкий сыр смешиваем с рубленым чесноком и зеленью – это берите по вкусу, чем больше, тем вкуснее.
Основу для рулета переворачиваем и снимаем бумагу, остужаем.
Выкладываем по всей основе начинку и сворачиваем плотный рулет.
Оборачиваем пленкой или пергаментом и отправляем в холодильник на 1 час.
Закуска получается просто отменная, в меру острая. Не помешают в начинку ароматные травы, много зелени. Очень вкусно получается сыр с орехами и черносливом, грибы с луком, острый зеленый перец и т.д.
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