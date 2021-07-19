Кабачок больше не жарю. Сделайте этот рецепт: закусочный кабачковый рулет

Закусочный кабачковый рулет с мягким сыром – это отличное и очень красивое блюдо. Начинку можно делать по своему вкусу, меняя состав продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачок, 2 шт;

яйца, 6 шт;

соль, перец, зелень;

рикотта, 250 г;

чеснок, 3 зубчика.

Процесс приготовления

Один кабачок трем на мелкой терке.

Совет: чтобы рулет был праздничным, лучше брать разноцветные цукини.

Яйца солим и перчим, перебиваем миксером до пышности.

Добавляем тертый кабачок и вымешиваем до однородности.

Второй кабачок режем тонкими кружочками. Это можно сделать острым ножом или с помощью самой крупной терки.

Противень застилаем пергаментом и выливаем кабачковую массу.

Сверху внахлест выкладываем кружочки кабачка.

Запекаем при 180 градусах около 20 минут.

Мягкий сыр смешиваем с рубленым чесноком и зеленью – это берите по вкусу, чем больше, тем вкуснее.

Основу для рулета переворачиваем и снимаем бумагу, остужаем.

Выкладываем по всей основе начинку и сворачиваем плотный рулет.

Оборачиваем пленкой или пергаментом и отправляем в холодильник на 1 час.

Закуска получается просто отменная, в меру острая. Не помешают в начинку ароматные травы, много зелени. Очень вкусно получается сыр с орехами и черносливом, грибы с луком, острый зеленый перец и т.

д.