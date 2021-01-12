Снежная нежность – простой и быстрый десерт к любому празднику

Мягкий и воздушный, сметанный десерт готовится очень просто и быстро. Если у вас будет еще желание и продукты, можно полить сверху растопленным шоколадом или сварить помадку. А сам десерт вы можете сделать шоколадным – просто добавив внутрь какао.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сметана, 500 г;
- яйца, 3 шт;
- крахмал, 2 ст.л;
- сахар, 150 г;
- масло сливочное, 50 г;
- сок лимонный, 1 ч.л;
- желатин, 20 г;
- ванилин по желанию и вкусу.
Процесс приготовления
Чем жирнее вы возьмете сметану, тем вкуснее получается этот десерт, по вкусу, как птичье молоко.
В кастрюле смешиваем яйцо целое и 2 желтка, крахмал (берите кукурузный или любой), половину сахара от общей массы.
Перемешиваем массу до однородности и добавляем сметану и ванилин по вкусу.
Перемешиваем и ставим на небольшой огонь.
Варим, постоянно перемешивая, до густого состояния.
Высыпаем в крем желатин, перемешиваем и остужаем до комнатной температуры.
Совет: чтобы крем не остывал комками, постоянно перемешивайте или просто накройте пленкой.
Белки смешиваем с сахаром и ставим на водяную баню.
Перемешиваем до растворения сахара, снимаем с плиты.
Взбиваем до густого и стойкого состояния.
Смешиваем частями белки и крем, мешаем аккуратно лопаткой, чтобы не нарушать воздушность.
Выкладываем массу в силиконовую форму, разравниваем и отправляем на несколько часов в холодильник.
По своему вкусу также можно использовать разные наполнители. Я иногда добавляю кусочки шоколада, измельченные орехи, кусочки сухофруктов или фруктовый мармелад кусочками.
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