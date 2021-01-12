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Снежная нежность – простой и быстрый десерт к любому празднику

Мягкий и воздушный, сметанный десерт готовится очень просто и быстро. Если у вас будет еще желание и продукты, можно полить сверху растопленным шоколадом или сварить помадку. А сам десерт вы можете сделать шоколадным – просто добавив внутрь какао.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сметана, 500 г;
  • яйца, 3 шт;
  • крахмал, 2 ст.л;
  • сахар, 150 г;
  • масло сливочное, 50 г;
  • сок лимонный, 1 ч.л;
  • желатин, 20 г;
  • ванилин по желанию и вкусу.

Процесс приготовления

Чем жирнее вы возьмете сметану, тем вкуснее получается этот десерт, по вкусу, как птичье молоко.

В кастрюле смешиваем яйцо целое и 2 желтка, крахмал (берите кукурузный или любой), половину сахара от общей массы.

Перемешиваем массу до однородности и добавляем сметану и ванилин по вкусу.

Перемешиваем и ставим на небольшой огонь.

Варим, постоянно перемешивая, до густого состояния.

Высыпаем в крем желатин, перемешиваем и остужаем до комнатной температуры.

Совет: чтобы крем не остывал комками, постоянно перемешивайте или просто накройте пленкой.

Белки смешиваем с сахаром и ставим на водяную баню.

Перемешиваем до растворения сахара, снимаем с плиты.

Взбиваем до густого и стойкого состояния.

Смешиваем частями белки и крем, мешаем аккуратно лопаткой, чтобы не нарушать воздушность.

Выкладываем массу в силиконовую форму, разравниваем и отправляем на несколько часов в холодильник.

Снежная нежность – простой и быстрый десерт к любому празднику

По своему вкусу также можно использовать разные наполнители. Я иногда добавляю кусочки шоколада, измельченные орехи, кусочки сухофруктов или фруктовый мармелад кусочками.

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