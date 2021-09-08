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Казахские баурсаки. Вкус детства на вашем столе

Казахские баурсаки получаются очень вкусными и сытными, вашим родным обязательно понравится.

Казахские баурсаки: ингредиенты

Казахские баурсаки

  1. Сметаны — 2 ст.л (две столовые ложки)
  2. Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
  3. Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  4. Подсолнечное масло — 200 мл. (двести миллилитров)
  5. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Сухие дрожжи — 10 гр. (десять грамм)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Мука — 1 кг. (один килограмм)

Рецепт приготовления:

  • Налейте в стакан 1/3 воды, добавьте немного сахара, дрожжи, накройте блюдцем, дрожжи должны подняться шапкой.
  • Замесите тесто, добавьте все ингредиенты и дрожжи.
  • Тесто накройте полотенцем
  • Казахские баурсаки, помните, когда поднимется, и так три раза. Так тесто должно стоять часа два.
  • Раскатайте тесто в пласт 1-1,5 см., разрежьте на квадратики, выложите на полотенце. Так они должны лежать минут 20 — ни больше, ни меньше.
  • Обжарьте в кипящем подсолнечном масле.

Казахские баурсаки. Вкус детства на вашем столе 2

Казахские баурсаки — просто и вкусно

Приятного аппетита!

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