Казахские баурсаки. Вкус детства на вашем столе

Казахские баурсаки получаются очень вкусными и сытными, вашим родным обязательно понравится.
Казахские баурсаки: ингредиенты
- Сметаны — 2 ст.л (две столовые ложки)
- Сливочное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
- Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Подсолнечное масло — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сухие дрожжи — 10 гр. (десять грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Мука — 1 кг. (один килограмм)
Рецепт приготовления:
- Налейте в стакан 1/3 воды, добавьте немного сахара, дрожжи, накройте блюдцем, дрожжи должны подняться шапкой.
- Замесите тесто, добавьте все ингредиенты и дрожжи.
- Тесто накройте полотенцем
- Казахские баурсаки, помните, когда поднимется, и так три раза. Так тесто должно стоять часа два.
- Раскатайте тесто в пласт 1-1,5 см., разрежьте на квадратики, выложите на полотенце. Так они должны лежать минут 20 — ни больше, ни меньше.
- Обжарьте в кипящем подсолнечном масле.
Казахские баурсаки — просто и вкусно
Приятного аппетита!
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