Домашний квас. По вкусу как из бочки из нашего детства

Домашний квас получается очень вкусным и освежающим, прямо как в магазине.
Домашний квас: ингредиенты
- Сахар — 45-66 гр. (сорок пять -шестьдесят шесть грамм)
- Холодная вода — 5 л. (пять литров)
- Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Цикорий — 40 гр. (сорок грамм)
- Сухие дрожжи — 6 гр. (шесть грамм)
Рецепт приготовления:
- Воду смешайте с цикорием, поставьте на плиту. Перед тем, как вода закипит, добавьте в неё лимонную кислоту. Затем, после закипания, снимите с плиты и остудите.
- Когда вода станет тёплой, всыпьте в неё дрожжи и перемешайте.
- Кастрюлю накройте марлей и оставьте на 4 часа. Лучше оставить в тёплом помещении на ночь.
- После появления пены квас разлейте по бутылкам и отправьте в холодильник до полного охлаждения. Только в холодном состоянии квас приобретёт свой вкус и терпкость.
- Храните квас в холодильнике около 5 дней, а если добавите к нему несколько изюминок, возможно его удастся сохранить немного дольше.
Домашний квас — полезный и вкусный.
Приятного аппетита!
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