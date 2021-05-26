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Домашний квас. По вкусу как из бочки из нашего детства

Домашний квас получается очень вкусным и освежающим, прямо как в магазине.

Домашний квас: ингредиенты

Домашний квас

  1. Сахар — 45-66 гр. (сорок пять -шестьдесят шесть грамм)
  2. Холодная вода — 5 л. (пять литров)
  3. Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Цикорий — 40 гр. (сорок грамм)
  5. Сухие дрожжи — 6 гр. (шесть грамм)

Рецепт приготовления:

  • Воду смешайте с цикорием, поставьте на плиту. Перед тем, как вода закипит, добавьте в неё лимонную кислоту. Затем, после закипания, снимите с плиты и остудите.
  • Когда вода станет тёплой, всыпьте в неё дрожжи и перемешайте.
  • Кастрюлю накройте марлей и оставьте на 4 часа. Лучше оставить в тёплом помещении на ночь.
  • После появления пены квас разлейте по бутылкам и отправьте в холодильник до полного охлаждения. Только в холодном состоянии квас приобретёт свой вкус и терпкость.
  • Храните квас в холодильнике около 5 дней, а если добавите к нему несколько изюминок, возможно его удастся сохранить немного дольше.

Домашний квас — полезный и вкусный.

Домашний квас. По вкусу как из бочки из нашего детства 6

Приятного аппетита!

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