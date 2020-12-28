До чего же вкусный салат. Ни одно застолье без него не обходится. Улетает первым

В каждой семье есть один самый любимый салат. Вот и моя семья очень любим этот салат со шпротами – красивый, слоеный салат, сытный, нежный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шпроты, 1 баночка;
- лук и морковь по 2 шт;
- картофель, 3 шт;
- огурцы маринованные, 3 шт;
- яйца, 4 шт;
- зелень, соль и перец, майонез.
Процесс приготовления
Салат будем формировать в кольце на блюде, тогда он будет выглядеть очень аккуратно и красиво. Над каждым слоем делаем сеточку майонеза и по вкусу солим и перчим.
Лук режем мелким кубиком и жарим на растительном масле, потом добавляем тертую морковь и тушим до мягкости.
Шпроты разминаем вилкой вместе с маслом.
Первый слой – тертый на крупной терке картофель.
Второй слой – шпроты.
Третий слой — тертый огурец.
Четвертый слой – морковь и лук.
Пятый слой – тертые яйца.
Посыпаем салат зеленью и украшаем по вкусу.
Ставим салат в холодильник на несколько часов.
Перед подачей убираем кольцо.
Салат будет вкуснее, если вы купите качественный и жирный майонез или сделаете свой, домашний.
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