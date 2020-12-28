До чего же вкусный салат. Ни одно застолье без него не обходится. Улетает первым

В каждой семье есть один самый любимый салат. Вот и моя семья очень любим этот салат со шпротами – красивый, слоеный салат, сытный, нежный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шпроты, 1 баночка;

лук и морковь по 2 шт;

картофель, 3 шт;

огурцы маринованные, 3 шт;

яйца, 4 шт;

зелень, соль и перец, майонез.

Процесс приготовления

Салат будем формировать в кольце на блюде, тогда он будет выглядеть очень аккуратно и красиво. Над каждым слоем делаем сеточку майонеза и по вкусу солим и перчим.

Лук режем мелким кубиком и жарим на растительном масле, потом добавляем тертую морковь и тушим до мягкости.

Шпроты разминаем вилкой вместе с маслом.

Первый слой – тертый на крупной терке картофель.

Второй слой – шпроты.

Третий слой — тертый огурец.

Четвертый слой – морковь и лук.

Пятый слой – тертые яйца.

Посыпаем салат зеленью и украшаем по вкусу.

Ставим салат в холодильник на несколько часов.

Перед подачей убираем кольцо.

Салат будет вкуснее, если вы купите качественный и жирный майонез или сделаете свой, домашний.