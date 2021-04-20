Колбаски Мититеи. Маленькие колбаски без оболочки, обжаренные на гриле или сковороде

Колбаски Мититеи станут прекрасным дополнением к пюре или плову. Готовьте и угощайте всех в доме.
Колбаски Мититеи: ингредиенты
- Говядина – 300 г. (триста грамм)
- Свинина – 700 г. (семьсот грамм)
- Тимьян сухой – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Бульон мясной – 100 мл. (сто миллилитров)
- Лавровый лист – 2-3 шт. (две штуки)
- Крахмал – 1,5-2 ст. л. (от полтора до двух столовых ложек)
- Минеральная газированная вода – 200 мл. (двести миллилитров)
- Чёрный перец – 5-6 г. (от пяти до шести горошин)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 5 з. (пять зубчиков)
- Сода – щепотка
- Соль – по вкусу
- Молотый перец – по вкусу
Приготовление блюда:
- Минимум два раза пропустите мясо через мясорубку.
- В фарш добавьте соль, перец по вкусу, щепотку соды, крахмал, измельчённый чеснок и тимьян.
- Постепенно замешайте фарш, добавьте в него бульон и минеральную воду.
- Фарш отбейте и отправьте в холодильник на пару часов.
- Готовый фарш достаньте из холодильника и сформируйте колбаски-мититеи. Можете это сделать руками, но получается лучше с помощью насадки на мясорубку.
- Мититеи обжарьте в большом количестве масла до румяной корочки и сложите в кастрюлю с толстым дном.
- Лук нарежьте кольцами, сверху выложите на мититеи. Положите туда перец горошком и лавровый лист.
- Залейте кипятком и посолите воду по вкусу. Закройте крышкой и дайте закипеть. Затем убавьте огонь и тушите приблизительно 30 минут.
Колбаски Мититеи удивят Вас своим бесподобным вкусом.
Надеемся Вам понравится!
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