Огурцы в томатном маринаде. Пожалуй, самые вкусные консервированные огурцы, которые я пробовала

Один из немногих, очень удачных рецептов огурцов. Используя томатную пасту, получаем пикантный и ароматный маринад, благодаря которому огурчики получаются плотными и хрустящими.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

вода, 1 л;

сахар, 1 стакан;

соль, 1.5 ст.л;

томатная паста, 2 ст.л;

уксус 9 %, 70 мл (6 %. 100 мл).

Процесс приготовления

Огурцы лучше брать небольшие, крепенькие. Если они вялые, лучше помыть в нескольких водах, потом залить чистой и холодной водой на несколько часов.

Хвостики отрезаем.

В чистые банки на дно укладываем любую зелень для консервации, дольки чеснока по вкусу.

Укладываем огурцы и заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 5 минут.

Воду сливаем в кастрюлю, доводим до кипения и вновь заливаем на 5 минут огурцы.

Сливаем воду и в ней растворяем соль и сахар, томатную пасту, доводим до кипения и снимаем с плиты.

Вливаем в маринад уксус, разливаем по банкам и закручиваем крышками.

Переворачиваем банки, укутываем и оставляем остывать.

Храним в подвале или в кладовке.