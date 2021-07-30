Огурцы в томатном маринаде. Пожалуй, самые вкусные консервированные огурцы, которые я пробовала

Один из немногих, очень удачных рецептов огурцов. Используя томатную пасту, получаем пикантный и ароматный маринад, благодаря которому огурчики получаются плотными и хрустящими.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы;
вода, 1 л;
сахар, 1 стакан;
соль, 1.5 ст.л;
томатная паста, 2 ст.л;
уксус 9 %, 70 мл (6 %. 100 мл).
Процесс приготовления
Огурцы лучше брать небольшие, крепенькие. Если они вялые, лучше помыть в нескольких водах, потом залить чистой и холодной водой на несколько часов.
Хвостики отрезаем.
В чистые банки на дно укладываем любую зелень для консервации, дольки чеснока по вкусу.
Укладываем огурцы и заливаем банки кипятком, накрываем крышками и оставляем на 5 минут.
Воду сливаем в кастрюлю, доводим до кипения и вновь заливаем на 5 минут огурцы.
Сливаем воду и в ней растворяем соль и сахар, томатную пасту, доводим до кипения и снимаем с плиты.
Вливаем в маринад уксус, разливаем по банкам и закручиваем крышками.
Переворачиваем банки, укутываем и оставляем остывать.
Храним в подвале или в кладовке.
Если у вас нет томатной пасты, но есть острый кетчуп, делайте с ним, только уксуса добавляйте меньше, в соусе он уже присутствует.
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