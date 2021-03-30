Салат с черносливом и рисом — идеальное сочетание ингредиентов! Салат выглядит таким праздничным, что его так и хочется готовить и готовить. И для праздников отличный вариант!
Салат с черносливом и рисом: ингредиенты
- 1 (одна) шт — огурцов
- 300 (триста) гр — куриной грудки
- 120 (сто двадцать) гр — риса
- 120 (сто двадцать) гр — чернослива
- майонез по вкусу
- 3 (три) шт — яиц
Рецепт приготовления:
- Грудку отварите в подсоленной воде
- Нарежьте вареную грудку поперёк волокон
- Вареные белки натрите на крупной тёрке
- Разотрите желток при помощи вилки
- Нарежьте кубиками огурцы
- Чернослив нарежьте соломкой
- Отварите рис, затем промойте его под проточной водой и прогрейте на небольшом количестве сливочного масла
- Выложите салат слоями, промазывая каждый слой майонезом и присаливая по вкусу. Формируем следующим образом: рис, белки, желтки, огурцы, курица, чернослив, белки, желтки. Сверху украшаем цельным черносливом, хотите по кругу, хотите в серединке. Можно также украсить листьями зелени. Кто — то еще украшает и консервированной кукурузой, она идеально подходит к данному салату. Салат с черносливом и рисом удался на славу. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Будьте здоровы.
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