Салат с черносливом и рисом — идеальное сочетание ингредиентов! Салат выглядит таким праздничным, что его так и хочется готовить и готовить. И для праздников отличный вариант!

Салат с черносливом и рисом: ингредиенты

1 (одна) шт — огурцов 300 (триста) гр — куриной грудки 120 (сто двадцать) гр — риса 120 (сто двадцать) гр — чернослива майонез по вкусу 3 (три) шт — яиц

Рецепт приготовления: