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Салат с черносливом и рисом

Салат с черносливом и рисом — идеальное сочетание ингредиентов! Салат выглядит таким праздничным, что его так и хочется готовить и готовить. И для праздников отличный вариант!

Салат с черносливом и рисом

Салат с черносливом и рисом: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — огурцов
  2. 300 (триста) гр — куриной грудки
  3. 120 (сто двадцать) гр — риса
  4. 120 (сто двадцать) гр — чернослива
  5. майонез по вкусу
  6. 3 (три) шт — яиц

Рецепт приготовления:

  • Грудку отварите в подсоленной воде
  • Нарежьте вареную грудку поперёк волокон
  • Вареные белки натрите на крупной тёрке
  • Разотрите желток при помощи вилки
  • Нарежьте кубиками огурцы
  • Чернослив нарежьте соломкой
  • Отварите рис, затем промойте его под проточной водой и прогрейте на небольшом количестве сливочного масла
  • Выложите салат слоями, промазывая каждый слой майонезом и присаливая по вкусу. Формируем следующим образом: рис, белки, желтки, огурцы, курица, чернослив, белки, желтки. Сверху украшаем цельным черносливом, хотите по кругу, хотите в серединке. Можно также украсить листьями зелени. Кто — то еще украшает и консервированной кукурузой, она идеально подходит к данному салату. Салат с черносливом и рисом удался на славу. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Будьте здоровы.
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