Суп Харчо: от добавки еще никто не отказался!

Суп Харчо! Приготовим одно из вкуснейших блюд – суп Харчо. Получается он очень наваристым и аппетитным, а аромат — обалденный.
Суп Харчо:
Этот суп пришел к нам из Грузии. Основными компонентами этого супа являются рис и говяжье мясо. В суп добавляется большое количество специй, чеснока, зелени, грецких орехов и по своей консистенции он значительно отличается от других супов.
Суп Харчо: ингредиенты
- четыре литра воды
- полтора килограмма говядины
- головка репчатого лука
- четыреста грамм помидоров
- полторы столовые ложки хмели-сунели
- четыре столовые ложки ткемали
- три столовые ложки аджики
- чайная ложка сахара
- три столовые ложки растительного масла
- пять столовых ложек риса
- две столовые ложки измельченных обжаренных грецких орехов
- по половине пучка кинзы и петрушки
- три зубчика чеснока
- два лавровых листа
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – на усмотрение
Суп Харчо: как же готовится
Нужно начать с мяса:
- В сковороду предварительно налить растительное масло и разогреть.
- Взять небольшое количество мяса и ребрышек говядины, хорошо промыть под проточной водой, хорошо промокнуть бумажным полотенцем и уже сухое мясо выложить на сковороду. Обжаривать мясо надо на максимальном огне до получения румяной корочки.
- Прожаренное со всех сторон мясо переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения.
- Варить мясо до готовности, периодически снимая с поверхности воды образовавшуюся пенку.
- Готовое мясо достать из бульона и отделить от костей и очистить от пленок.
- Большие куски порезать на средние кусочки и все мясо отправить обратно в бульон.
Теперь нужно приступить к зажарке:
- Лук почистить, помыть, обсушить и выложить в сковороду с предварительно разогретым растительным маслом. Лук обжаривать буквально две минуты.
- Свежие помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы, удалить плодоножку и мелко нарезать. Отправить к луку. Хорошо перемешать.
- Добавить хмели-сунели, сахар, ткемали, аджику и тушить всю массу в течение пяти минут.
Ну, а теперь – последний этап:
- Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной, и запустить в закипающий бульон.
- Довести до кипения, при необходимости нужно снимать образовывавшуюся пену. После закипания варить десять минут.
- Затем добавить зажарку, лавровый лист, измельченные и обжаренные орехи, посолить и хорошо размешать.
- Довести до кипения и на среднем огне варить еще пять минут.
- Удалить из бульона лавровый лист.
- Чеснок почистить и мелко нарезать.
- Зелень почистить, помыть, просушить в цетрифуге и мелко нарубить.
- Чеснок и зелень отправить в кастрюлю буквально в самом конце.
- Выключить плиту, закрыть кастрюлю крышкой и оставить на четверть часа, чтобы суп настоялся.
Суп Харчо: готов
Запах супа разносится по всему дому. От такого аромата аж слюнки текут. Собирайтесь все к столу и наслаждайтесь этим поистине вкусным блюдом!
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