Суп Харчо: от добавки еще никто не отказался!

Суп Харчо! Приготовим одно из вкуснейших блюд – суп Харчо. Получается он очень наваристым и аппетитным, а аромат — обалденный.

Суп Харчо:

Этот суп пришел к нам из Грузии. Основными компонентами этого супа являются рис и говяжье мясо. В суп добавляется большое количество специй, чеснока, зелени, грецких орехов и по своей консистенции он значительно отличается от других супов.

Суп Харчо: ингредиенты

четыре литра воды

полтора килограмма говядины

головка репчатого лука

четыреста грамм помидоров

полторы столовые ложки хмели-сунели

четыре столовые ложки ткемали

три столовые ложки аджики

чайная ложка сахара

три столовые ложки растительного масла

пять столовых ложек риса

две столовые ложки измельченных обжаренных грецких орехов

по половине пучка кинзы и петрушки

три зубчика чеснока

два лавровых листа

соль – по вкусу

черный молотый перец – на усмотрение

Суп Харчо: как же готовится

Нужно начать с мяса:

В сковороду предварительно налить растительное масло и разогреть.

Взять небольшое количество мяса и ребрышек говядины, хорошо промыть под проточной водой, хорошо промокнуть бумажным полотенцем и уже сухое мясо выложить на сковороду. Обжаривать мясо надо на максимальном огне до получения румяной корочки.

Прожаренное со всех сторон мясо переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения.

Варить мясо до готовности, периодически снимая с поверхности воды образовавшуюся пенку.

Готовое мясо достать из бульона и отделить от костей и очистить от пленок.

Большие куски порезать на средние кусочки и все мясо отправить обратно в бульон.

Теперь нужно приступить к зажарке:

Лук почистить, помыть, обсушить и выложить в сковороду с предварительно разогретым растительным маслом. Лук обжаривать буквально две минуты.

Свежие помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы, удалить плодоножку и мелко нарезать. Отправить к луку. Хорошо перемешать.

Добавить хмели-сунели, сахар, ткемали, аджику и тушить всю массу в течение пяти минут.

Ну, а теперь – последний этап:

Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной, и запустить в закипающий бульон.

Довести до кипения, при необходимости нужно снимать образовывавшуюся пену. После закипания варить десять минут.

Затем добавить зажарку, лавровый лист, измельченные и обжаренные орехи, посолить и хорошо размешать.

Довести до кипения и на среднем огне варить еще пять минут.

Удалить из бульона лавровый лист.

Чеснок почистить и мелко нарезать.

Зелень почистить, помыть, просушить в цетрифуге и мелко нарубить.

Чеснок и зелень отправить в кастрюлю буквально в самом конце.

Выключить плиту, закрыть кастрюлю крышкой и оставить на четверть часа, чтобы суп настоялся.

Суп Харчо: готов

Запах супа разносится по всему дому. От такого аромата аж слюнки текут. Собирайтесь все к столу и наслаждайтесь этим поистине вкусным блюдом!