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Суп Харчо: от добавки еще никто не отказался!

Суп Харчо! Приготовим одно из вкуснейших блюд – суп Харчо. Получается он очень наваристым и аппетитным, а аромат — обалденный.

Суп Харчо:

Этот суп пришел к нам из Грузии. Основными компонентами этого супа являются рис и говяжье мясо. В суп добавляется большое количество специй, чеснока, зелени, грецких орехов и по своей консистенции он значительно отличается от других супов.

Суп Харчо

Суп Харчо: ингредиенты

  • четыре литра воды
  • полтора килограмма говядины
  • головка репчатого лука
  • четыреста грамм помидоров
  • полторы столовые ложки хмели-сунели
  • четыре столовые ложки ткемали
  • три столовые ложки аджики
  • чайная ложка сахара
  • три столовые ложки растительного масла
  • пять столовых ложек риса
  • две столовые ложки измельченных обжаренных грецких орехов
  • по половине пучка кинзы и петрушки
  • три зубчика чеснока
  • два лавровых листа
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – на усмотрение

Суп Харчо: как же готовится

Нужно начать с мяса:

  • В сковороду предварительно налить растительное масло и разогреть.
  • Взять небольшое количество мяса и ребрышек говядины, хорошо промыть под проточной водой, хорошо промокнуть бумажным полотенцем и уже сухое мясо выложить на сковороду. Обжаривать мясо надо на максимальном огне до получения румяной корочки.

Суп Харчо

  • Прожаренное со всех сторон мясо переложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения.
  • Варить мясо до готовности, периодически снимая с поверхности воды образовавшуюся пенку.
  • Готовое мясо достать из бульона и отделить от костей и очистить от пленок.
  • Большие куски порезать на средние кусочки и все мясо отправить обратно в бульон.

Теперь нужно приступить к зажарке:

  • Лук почистить, помыть, обсушить и выложить в сковороду с предварительно разогретым растительным маслом. Лук обжаривать буквально две минуты.
  • Свежие помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы, удалить плодоножку и мелко нарезать. Отправить к луку. Хорошо перемешать.

Суп Харчо

  • Добавить хмели-сунели, сахар, ткемали, аджику и тушить всю массу в течение пяти минут.

Ну, а теперь – последний этап:

  • Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной, и запустить в закипающий бульон.
  • Довести до кипения, при необходимости нужно снимать образовывавшуюся пену. После закипания варить десять минут.
  • Затем добавить зажарку, лавровый лист, измельченные и обжаренные орехи, посолить и хорошо размешать.
  • Довести до кипения и на среднем огне варить еще пять минут.
  • Удалить из бульона лавровый лист.
  • Чеснок почистить и мелко нарезать.
  • Зелень почистить, помыть, просушить в цетрифуге и мелко нарубить.
  • Чеснок и зелень отправить в кастрюлю буквально в самом конце.

Суп Харчо

  • Выключить плиту, закрыть кастрюлю крышкой и оставить на четверть часа, чтобы суп настоялся.

Суп Харчо: готов

Запах супа разносится по всему дому. От такого аромата аж слюнки текут. Собирайтесь все к столу и наслаждайтесь этим поистине вкусным блюдом!

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