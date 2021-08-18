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Кабачки по-сербски готовлю уже 40 лет. Все кто пробует, просит рецепт

Кабачки в сметанной заливке с ароматными травами, чесноком и зеленью – это роскошное блюдо, которое всегда удачно получается и нравится всем, кто его пробует.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 кг;

соль, перец, базилик, паприка;

зелень свежая;

сметана 200 г;

вода, 100 мл;

яйца, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

растительное масло, 3 ст.л;

мука, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки режем кусочками.

Растительное масло смешиваем с солью и перцем, сухим базиликом и паприкой.

Смешиваем в этом маринаде кабачки и выкладываем их одним слоем в форму для запекания.

Запекаем при 220 градусах 15 минут. Таким образом запекаем все кабачки.

Совет: можно обжарить их на сковороде, чтобы не ожидать, пока все порции приготовятся в духовке.

Смешиваем сметану с солью и перцем, тертым чесноком, рубленой зеленью.

Вливаем воду и вымешиваем соус.

Выкладываем кабачки в глубокую сковороду и заливаем соусом, постоянно перемешивая, доводим массу до закипания.

Кабачки по-сербски готовлю уже 40 лет. Все кто пробует, просит рецепт

Подаю в горячем виде к любым гарнирам, получается очень вкусно и ароматно.

Кабачки по-сербски готовлю уже 40 лет. Все кто пробует, просит рецепт

Если вы любите, что в таком блюде кусочки получались более плотными, тогда берте цукини, мягкими – обычные кабачки, лучше молодые.

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