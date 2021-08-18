Кабачки по-сербски готовлю уже 40 лет. Все кто пробует, просит рецепт

Кабачки в сметанной заливке с ароматными травами, чесноком и зеленью – это роскошное блюдо, которое всегда удачно получается и нравится всем, кто его пробует.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 1 кг;
соль, перец, базилик, паприка;
зелень свежая;
сметана 200 г;
вода, 100 мл;
яйца, 1 шт;
чеснок, 2 зубчика;
растительное масло, 3 ст.л;
мука, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Кабачки режем кусочками.
Растительное масло смешиваем с солью и перцем, сухим базиликом и паприкой.
Смешиваем в этом маринаде кабачки и выкладываем их одним слоем в форму для запекания.
Запекаем при 220 градусах 15 минут. Таким образом запекаем все кабачки.
Совет: можно обжарить их на сковороде, чтобы не ожидать, пока все порции приготовятся в духовке.
Смешиваем сметану с солью и перцем, тертым чесноком, рубленой зеленью.
Вливаем воду и вымешиваем соус.
Выкладываем кабачки в глубокую сковороду и заливаем соусом, постоянно перемешивая, доводим массу до закипания.
Подаю в горячем виде к любым гарнирам, получается очень вкусно и ароматно.
Если вы любите, что в таком блюде кусочки получались более плотными, тогда берте цукини, мягкими – обычные кабачки, лучше молодые.
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