Салат «Краски лета» на зиму. Знала бы раньше, заготовила бы больше

Красивое и ароматное ассорти из овощей – это тот салатик, который украсит любой праздничный стол, особенно уместен он при новогоднем застолье. Готовится все просто и быстро, хранится долго.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы, 1 кг;
томаты, 1.5 кг;
сладкий перец и лук по 3 шт;
морковь, 1 шт;
чесок, 1 головка;
петрушка и укроп по пучку;
острый перчик по вкусу;
соль, 1.5 ст.л;
сахар, 2 ст.л;
масло растительное, 100 мл;
уксус 9 %, на 1 л маринада 1 ст.л;
перец горошком, по 6 шт в банку.
Процесс приготовления
Огурцы режем кружочками.
Лук полукольцами, сладкий перец соломкой, острый – мелкими кусочками.
Совет: для красоты берите разноцветный сладкий перец.
Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской терки или просто режем соломкой.
Томаты режем кусочками.
Совет: мелко овощи не режем, чтобы они не разварились при готовке.
Смешиваем все овощи в большой емкости, добавляем тертый чеснок, рубленую зелень, соль, сахар, масло растительное рафинированное.
Перемешиваем и оставляем на 1 час, периодически перемешиваем.
В чистые банки раскладываем перец горошком и раскладываем салат, заливаем выделившимся соком.
Накрываем крышками и ставим банки в кастрюлю на полотенце.
Наливаем в кастрюлю теплую воду и стерилизуем с момента закипания 25 минут. Это для 1 л банки.
Вливаем уксус, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Салат хранится в подвале или в кладовке.
Когда откроете баночку с таким салатом, вы почувствуете, насколько свежий аромат у салата, он получается таким, как сделан из свежих овощей.
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