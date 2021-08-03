Салат «Краски лета» на зиму. Знала бы раньше, заготовила бы больше

Красивое и ароматное ассорти из овощей – это тот салатик, который украсит любой праздничный стол, особенно уместен он при новогоднем застолье. Готовится все просто и быстро, хранится долго.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 1 кг;

томаты, 1.5 кг;

сладкий перец и лук по 3 шт;

морковь, 1 шт;

чесок, 1 головка;

петрушка и укроп по пучку;

острый перчик по вкусу;

соль, 1.5 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

масло растительное, 100 мл;

уксус 9 %, на 1 л маринада 1 ст.л;

перец горошком, по 6 шт в банку.

Процесс приготовления

Огурцы режем кружочками.

Лук полукольцами, сладкий перец соломкой, острый – мелкими кусочками.

Совет: для красоты берите разноцветный сладкий перец.

Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской терки или просто режем соломкой.

Томаты режем кусочками.

Совет: мелко овощи не режем, чтобы они не разварились при готовке.

Смешиваем все овощи в большой емкости, добавляем тертый чеснок, рубленую зелень, соль, сахар, масло растительное рафинированное.

Перемешиваем и оставляем на 1 час, периодически перемешиваем.

В чистые банки раскладываем перец горошком и раскладываем салат, заливаем выделившимся соком.

Накрываем крышками и ставим банки в кастрюлю на полотенце.

Наливаем в кастрюлю теплую воду и стерилизуем с момента закипания 25 минут. Это для 1 л банки.

Вливаем уксус, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Салат хранится в подвале или в кладовке.