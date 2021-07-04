Аджика Одесская. Делюсь секретом приготовления

Аджика Одесская порадует Вас своим пикантным вкусом. Такая заготовка на зиму пригодится любой домохозяйке.
Аджика Одесская: ингредиенты
- Болгарский перец — 1 кг. (один килограмм)
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Яблоко — 1 шт. (одна штука)
- Стручки острого перца — 3 шт. (три штуки)
- Чеснок — 1 г. (одна головка)
Способ приготовления:
- Помидоры, болгарский перец, яблоко, лук пропустите через мясорубку, морковь натрите на мелкой тёрке, чеснок и острый перец мелко порубите. Выложите всё в сотейник, поставьте на плиту, перемешайте и дайте закипеть. Огонь убавьте и варите 30 минут.
- Затем добавьте острый перец и чеснок.
- Аджику перемешайте, проварите 15 минут и разложите по банкам, Закатайте в горячем виде в стерилизованных банках, переверните и дайте остыть. Храните в кладовке или подвале.
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Готовьте на здоровье!
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