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Аджика Одесская. Делюсь секретом приготовления

Аджика Одесская порадует Вас своим пикантным вкусом. Такая заготовка на зиму пригодится любой домохозяйке.

Аджика Одесская: ингредиенты

Аджика Одесская. Делюсь секретом приготовления 3

  1. Болгарский перец — 1 кг. (один килограмм)
  2. Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
  3. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Яблоко — 1 шт. (одна штука)
  6. Стручки острого перца — 3 шт. (три штуки)
  7. Чеснок — 1 г. (одна головка)

Способ приготовления:

  • Помидоры, болгарский перец, яблоко, лук пропустите через мясорубку, морковь натрите на мелкой тёрке, чеснок и острый перец мелко порубите. Выложите всё в сотейник, поставьте на плиту, перемешайте и дайте закипеть. Огонь убавьте и варите 30 минут.
  • Затем добавьте острый перец и чеснок.
  • Аджику перемешайте, проварите 15 минут и разложите по банкам, Закатайте в горячем виде в стерилизованных банках, переверните и дайте остыть. Храните в кладовке или подвале.

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Готовьте на здоровье!

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