Нашла способ, как можно жарить на старой сковородке, чтобы продукты не пригорали. Расскажу все подробно

У многих хозяек есть своя старая, но очень любимая сковорода. И рано или поздно, наступает момент, когда они собираются ее выбрасывать. Не спешите это делать, сковородой еще можно пользоваться.

Старая сковорода нужна:

для фритюра;

для выпечки лепешек на сухой сковороде (лаваш, к примеру);

использовать для запекания в духовке, конечно, в том случае, если съемная ручка. Очень вкусно получается курица на соли или рыба на подушке из соли;

для готовки карамели.

Но помимо выше перечисленных вариантов применения старой сковороды, ее еще можно использовать и в других целях.

Берем, к примеру, кусочки куриного или рыбного филе, солим и перчим.

Берем лист пергамента, смазываем его растительным маслом, посыпаем разными специями.

Выкладываем филе и накрываем бумагой.

Обжариваем в таком «конвертике» из пергамента на сковороде около 5 минут с каждой стороны.

Таким способом можно готовить и мясо, и рыбу, и даже выпекать оладьи – пышные и воздушные, причем они будут совершенно не жирными.