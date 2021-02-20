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Нашла способ, как можно жарить на старой сковородке, чтобы продукты не пригорали. Расскажу все подробно

У многих хозяек есть своя старая, но очень любимая сковорода. И рано или поздно, наступает момент, когда они собираются ее выбрасывать. Не спешите это делать, сковородой еще можно пользоваться.

Старая сковорода нужна:

  • для фритюра;
  • для выпечки лепешек на сухой сковороде (лаваш, к примеру);
  • использовать для запекания в духовке, конечно, в том случае, если съемная ручка. Очень вкусно получается курица на соли или рыба на подушке из соли;
  • для готовки карамели.

Но помимо выше перечисленных вариантов применения старой сковороды, ее еще можно использовать и в других целях.

Берем, к примеру, кусочки куриного или рыбного филе, солим и перчим.

Берем лист пергамента, смазываем его растительным маслом, посыпаем разными специями.

Выкладываем филе и накрываем бумагой.

Обжариваем в таком «конвертике» из пергамента на сковороде около 5 минут с каждой стороны.

Нашла способ, как можно жарить на старой сковородке, чтобы продукты не пригорали. Расскажу все подробно

Таким способом можно готовить и мясо, и рыбу, и даже выпекать оладьи – пышные и воздушные, причем они будут совершенно не жирными.

Нашла способ, как можно жарить на старой сковородке, чтобы продукты не пригорали. Расскажу все подробно

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