Нежная курочка с карамелизированным луком. Кисло-сладкое изысканное блюдо

Нежная курочка с карамелизированным луком получается ароматной и безумно вкусной.
Нежная курочка с карамелизированным луком: ингредиенты
- Куриное филе — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
- Масло — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Лук — 3 шт. (три штуки)
- Сладкий перец — 2 шт. (две штуки)
- Соевый соус — 6 ст. л (шесть толовых ложек)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Курицу нарежьте длинными кусочками, лучше это сделать, пока мясо не разморозились.
- Сковороду разогрейте с двумя столовыми ложками масла и выложите туда куриное филе.
- Жарьте до состояния готовности, но не зарумянивайте.
- Влейте соус, достаточно солёный. чтобы не использовать соль дополнительно.
- Тушите курицу около 5 минут, затем кастрюлю уберите.
- Перец почистите, нарежьте полосками и обжарьте на той же сковороде, добавьте масла и сделайте сильный огонь.
- Введите мягкий перец к курице, лук нарежьте соломкой.
- Жарьте лук на максимальном огне пару минут помешивая, введите ложку соевого соуса и жарьте ещё полторы минуты.
- Затем введите сахар и карамелизируйте лук, добавьте к курице, перемешайте и можете подавать к столу.
Нежная курочка с карамелизированным луком — самая нежная и вкусная.
Приятного аппетита!
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