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Нежная курочка с карамелизированным луком. Кисло-сладкое изысканное блюдо

Нежная курочка с карамелизированным луком получается ароматной и безумно вкусной.

Нежная курочка с карамелизированным луком: ингредиенты

Нежная курочка с карамелизированным луком

  1. Куриное филе — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
  2. Масло — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  3. Лук — 3 шт. (три штуки)
  4. Сладкий перец — 2 шт. (две штуки)
  5. Соевый соус — 6 ст. л (шесть толовых ложек)
  6. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

  • Курицу нарежьте длинными кусочками, лучше это сделать, пока мясо не разморозились.
  • Сковороду разогрейте с двумя столовыми ложками масла и выложите туда куриное филе.
  • Жарьте до состояния готовности, но не зарумянивайте.
  • Влейте соус, достаточно солёный. чтобы не использовать соль дополнительно.
  • Тушите курицу около 5 минут, затем кастрюлю уберите.
  • Перец почистите, нарежьте полосками и обжарьте на той же сковороде, добавьте масла и сделайте сильный огонь.
  • Введите мягкий перец к курице, лук нарежьте соломкой.
  • Жарьте лук на максимальном огне пару минут помешивая, введите ложку соевого соуса и жарьте ещё полторы минуты.
  • Затем введите сахар и карамелизируйте лук, добавьте к курице, перемешайте и можете подавать к столу.

Нежная курочка с карамелизированным луком — самая нежная и вкусная.

Нежная курочка с карамелизированным луком. Кисло-сладкое изысканное блюдо 2

Приятного аппетита!

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