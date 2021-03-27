Пасхальный кулич «Кружевная баба» – воздушный и очень вкусный

Пасхальные куличи традиционно пекут из сдобного, дрожжевого теста. Получаются они воздушными, пышными, не пустыми, очень ароматными и вкусными, особенно, если ароматизировать их лимонной цедрой, другими специями. Этим рецептом я пользуюсь уже много лет и еще ни разу не пожалела.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 300 г;

дрожжи сухие, 4 г;

молоко или сливки, 150 г;

желтки, 7 шт;

сахар, 50 г;

масло сливочное жирное, 75 г;

соль, щепотка;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Молоко нагреваем до теплого состояния и растворяем в нем дрожжи, всыпаем часть муки и вымешиваем до однородности.

Совет: густота теста такая, как для оладий. Если масса жидкая, просто добавляем больше муки.

Опару оставляем на 3 часа в теплом месте, накрыв.

Соединяем сахар и соль, добавляем желтки.

Взбиваем желтки до белой массы.

Всыпаем оставшуюся муку, добавляем ванилин.

Соединяем с опарой, вымешиваем и частями вводим размягченное сливочное масло и вымешиваем тесто до тех пор, оно не перестанет липнуть к рукам.

Накрываем тесто и оставляем на 2 – 3 часа в теплом месте.

Обминаем тесто и по желанию еще вмешиваем разные добавки: изюм, цукаты, лимонную цедру и т.д.

Делим тесто на 2 части, каждую укладываем в форму для куличей, оставляем на пару часов в тепле.

Выпекаем при 180 градусах 5 минут потом смазываем верх куличей взбитым яйцом и далее выпекаем около 1 часа, пробуем готовность палочкой.

Остужаем на полотенце, вынув из формы и переворачивая с бока на бок.