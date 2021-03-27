Пасхальный кулич «Кружевная баба» – воздушный и очень вкусный

Пасхальные куличи традиционно пекут из сдобного, дрожжевого теста. Получаются они воздушными, пышными, не пустыми, очень ароматными и вкусными, особенно, если ароматизировать их лимонной цедрой, другими специями. Этим рецептом я пользуюсь уже много лет и еще ни разу не пожалела.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 300 г;
- дрожжи сухие, 4 г;
- молоко или сливки, 150 г;
- желтки, 7 шт;
- сахар, 50 г;
- масло сливочное жирное, 75 г;
- соль, щепотка;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Молоко нагреваем до теплого состояния и растворяем в нем дрожжи, всыпаем часть муки и вымешиваем до однородности.
Совет: густота теста такая, как для оладий. Если масса жидкая, просто добавляем больше муки.
Опару оставляем на 3 часа в теплом месте, накрыв.
Соединяем сахар и соль, добавляем желтки.
Взбиваем желтки до белой массы.
Всыпаем оставшуюся муку, добавляем ванилин.
Соединяем с опарой, вымешиваем и частями вводим размягченное сливочное масло и вымешиваем тесто до тех пор, оно не перестанет липнуть к рукам.
Накрываем тесто и оставляем на 2 – 3 часа в теплом месте.
Обминаем тесто и по желанию еще вмешиваем разные добавки: изюм, цукаты, лимонную цедру и т.д.
Делим тесто на 2 части, каждую укладываем в форму для куличей, оставляем на пару часов в тепле.
Выпекаем при 180 градусах 5 минут потом смазываем верх куличей взбитым яйцом и далее выпекаем около 1 часа, пробуем готовность палочкой.
Остужаем на полотенце, вынув из формы и переворачивая с бока на бок.
Куличи украшаем по своему вкусу. Я покрываю белками и посыпаю сладкими украшениями или шоколадными кусочками.
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