Печенье Бантики на йогурте. Воздушное лакомство для приятного чаепития

Печенье Бантики на йогурте — очень лёгкий рецепт вкусного печенья к чаю.

Печенье Бантики на йогурте: ингредиенты

Печенье Бантики на йогурте

  1. Яйцо — 1 шт. (одна штука)
  2. Йогурт — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  3. Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  4. Мука — 300 гр. (триста грамм)
  5. Растительное масло — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  6. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Ванилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Цедра лимона или апельсина

Рецепт приготовления:

  • Смешайте яйцо и йогурт до однородности.
  • Затем добавьте растительное масло, ванилин и сахар, затем вложите цедру по вкусу и перемешайте до однородности.
  • Просейте муку и одну часть вместе с разрыхлителем всыпьте в массу. Перемешайте и частями введите вторую часть муки, вымешивая мягкое и податливое тесто.
  • Присыпьте стол мукой и раскатайте пласт толщиной 5 мм.
  • Из теста вырежьте кружочки диаметром 7 см.
  • На кружочках сделайте надрезы в виде лепестков и потом сложите их таким образом, чтобы получился бантик.
  • Выложите на застеленный пергаментом противень готовые бантики
  • В разогретой до 180 градусов духовке выпекайте бантики 15 минут. до золотистого цвета.
  • Сверху остывшее печенье посыпьте сахарной пудрой.

Печенье Бантики на йогурте — самый воздушный и красивый.

Печенье Бантики на йогурте. Воздушное лакомство для приятного чаепития 2

Пеките на здоровье!

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