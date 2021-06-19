Печенье Бантики на йогурте. Воздушное лакомство для приятного чаепития

Печенье Бантики на йогурте — очень лёгкий рецепт вкусного печенья к чаю.
Печенье Бантики на йогурте: ингредиенты
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Йогурт — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Растительное масло — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Ванилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Цедра лимона или апельсина
Рецепт приготовления:
- Смешайте яйцо и йогурт до однородности.
- Затем добавьте растительное масло, ванилин и сахар, затем вложите цедру по вкусу и перемешайте до однородности.
- Просейте муку и одну часть вместе с разрыхлителем всыпьте в массу. Перемешайте и частями введите вторую часть муки, вымешивая мягкое и податливое тесто.
- Присыпьте стол мукой и раскатайте пласт толщиной 5 мм.
- Из теста вырежьте кружочки диаметром 7 см.
- На кружочках сделайте надрезы в виде лепестков и потом сложите их таким образом, чтобы получился бантик.
- Выложите на застеленный пергаментом противень готовые бантики
- В разогретой до 180 градусов духовке выпекайте бантики 15 минут. до золотистого цвета.
- Сверху остывшее печенье посыпьте сахарной пудрой.
Печенье Бантики на йогурте — самый воздушный и красивый.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии