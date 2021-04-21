Мудрые европейцы всегда колют орехи интересным способом: удобно и ядро остается целое

Многие из нас пользовались самым любимым способом расколоть грецкий орех: при помощи двери. Хоть и получали за это, но это было так интересно и весело. И это при том, что в доме был орехокол, но им не удобно было пользоваться, не всегда детских силенок хватало не то, чтобы с силой сжимать ручки и колоть орехи.

Папа придумал одну конструкцию, которая легко и быстро помогала освободить вкусные ядра от скорлупы. Буквально пара минут, и почти 10 орешков уже расколоты, причем ядра целые и красивые.

Нам потребуются такие инструменты:

молоток;

карандаш;

сверло Форстнера;

кусок бруска;

лента мерная или электронный штангенциркуль.

Орех измеряем в самом большом месте и отмечаем этот размер на бруске, делая его чуть больше – плоды разного размера бывают, лучше подстраховать себя. Отверстий делаем столько, сколько уместиться на бруске.

В каждое отверстие кладем орех (острым кончиком вверх).

Аккуратно бьем по ореху молотком, но силу соизмеряйте, чтобы не повредить ядро. Пару раз попробуйте и уже будете понимать, какую силу применять для удара.

Можно для отверстия, в которое ставим орех использовать бутылку от шампанского – стекло прочное и меньше шансов ее разбить. С этим приспособлением будет дольше, но столь же эффективно, так что продуйте и выбирайте, какой способ вам подходит.