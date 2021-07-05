Быстрый ужин в банках. Не жарю и не варю больше

Быстрый ужин в банках — оригинальный рецепт жаркого из мяса и картофеля со сметаной. Такое блюдо Вам обязательно понравится.
Быстрый ужин в банках: ингредиенты
- Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
- Грудинка — 300 гр. (триста грамм)
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Нарежьте грудинку на кусочки, картофель — небольшими кубиками, лук — полукольцами или в произвольно, виде, на Ваше усмотрение.
- Смешайте мясо, картофель, лук, выжмите туда чеснок, посолите, поперчите. Затем заправьте сметаной и горчицей и перемешайте.
- Готовую массу выложите в сухие баночки и поставьте в холодную духовку.
- Затем духовку включите на 180 градусов и готовьте около1,5 часа.
- Совет: вы можете добавить в такое жаркое грибы, помидоры или томатную пасту или ещё специй на ваш вкус.
Быстрый ужин в банках для всей семьи.
Приятного аппетита!
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