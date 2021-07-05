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Быстрый ужин в банках. Не жарю и не варю больше

Быстрый ужин в банках — оригинальный рецепт жаркого из мяса и картофеля со сметаной. Такое блюдо Вам обязательно понравится.

Быстрый ужин в банках: ингредиенты

Быстрый ужин в банках

  1. Картофель — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Грудинка — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  6. Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте грудинку на кусочки, картофель — небольшими кубиками, лук — полукольцами или в произвольно, виде, на Ваше усмотрение.
  • Смешайте мясо, картофель, лук, выжмите туда чеснок, посолите, поперчите. Затем заправьте сметаной и горчицей и перемешайте.
  • Готовую массу выложите в сухие баночки и поставьте в холодную духовку.
  • Затем духовку включите на 180 градусов и готовьте около1,5 часа.
  • Совет: вы можете добавить в такое жаркое грибы, помидоры или томатную пасту или ещё специй на ваш вкус.

Быстрый ужин в банках для всей семьи.

Быстрый ужин в банках. Не жарю и не варю больше 2

Приятного аппетита!

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