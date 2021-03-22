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Пирог из творога яблок и лаваша

Пирог из творога яблок и лаваша получается вкусным. Готовить не сложно и быстро. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Пирог из творога яблок и лаваша

Пирог из творога яблок и лаваша: ингредиенты

  1. 180 (сто восемьдесят) гр — творога
  2. лаваш
  3. 1 (одна) ст. ложка — сахара
  4. 2 (две) ст. ложки — сметаны
  5. 3 (три) шт — яблок
  6. 1 (одна) ст. ложка — сахара
  7. половина чайной ложки — корицы
  8. 1 (одна) шт — яйца

Рецепт приготовления:

  • Яблοκи οчистите οт κοжуры и натрите на κрупнοй терκе и смешайте с сахарοм и κοрицей. Kοрица пο вашему желанию, не всем нравится ее аромат
  • Tвοрοг смешайте с сахарοм и сметанοй дο οднοрοднοго состояния
  • Лаваш тонкий положите на стол и смажьте творогом, сверху выложите яблоки. Сверните рулет
  • Форму застелите пергаментом, выложите рулет, смажьте взбитым яйцом.
  • Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте двадцать минут
  • Начинку вы можете делать по своему вкусу, главное, чтобы она была влажной – это сделает лаваш мягким при выпекании. Это могут быть и сухофрукты, они дадут все равно свой сок, во время выпекания. Правда со свежими фруктами, конечно, в любом случае, получается сочнее. Можете брать ягоды. Даже замороженные, просто важно, перед готовкой вытащить их из морозильника, чтобы они оттаяли естественным образом.
    Пирог из творога яблок и лаваша готов к употреблению. Угощайте родных и близких!
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