Пирог из творога яблок и лаваша получается вкусным. Готовить не сложно и быстро. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Пирог из творога яблок и лаваша: ингредиенты
- 180 (сто восемьдесят) гр — творога
- лаваш
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- 2 (две) ст. ложки — сметаны
- 3 (три) шт — яблок
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
- половина чайной ложки — корицы
- 1 (одна) шт — яйца
Рецепт приготовления:
- Яблοκи οчистите οт κοжуры и натрите на κрупнοй терκе и смешайте с сахарοм и κοрицей. Kοрица пο вашему желанию, не всем нравится ее аромат
- Tвοрοг смешайте с сахарοм и сметанοй дο οднοрοднοго состояния
- Лаваш тонкий положите на стол и смажьте творогом, сверху выложите яблоки. Сверните рулет
- Форму застелите пергаментом, выложите рулет, смажьте взбитым яйцом.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте двадцать минут
- Начинку вы можете делать по своему вкусу, главное, чтобы она была влажной – это сделает лаваш мягким при выпекании. Это могут быть и сухофрукты, они дадут все равно свой сок, во время выпекания. Правда со свежими фруктами, конечно, в любом случае, получается сочнее. Можете брать ягоды. Даже замороженные, просто важно, перед готовкой вытащить их из морозильника, чтобы они оттаяли естественным образом. Пирог из творога яблок и лаваша готов к употреблению. Угощайте родных и близких!
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