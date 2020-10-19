Уж очень вкусный салат на 5 минут. Всего 3 продукта в составе

Я часто говорю о том, что чем проще составляющие ингредиенты блюда и чем их меньше, тем вкуснее получается. Вот и этот салатик, лишний раз доказывает мое утверждение, вам нужно будет только смешать семечки и капусту, огурец.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

пекинская капуста, половина;

огурец, 2 шт;

семечки обжаренные.

Для приготовления заправки необходимо:

йогурт натуральный, 2 – 3 ст.л;

чеснок, 2 – 3 зубчика;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Пекинскую капусту тонко шинкуем.

Совет: можно использовать и белокачанную капусту.

Огурец режем тонкой соломкой и смешиваем с капустой, добавляем семечки подсолнечника, обжаренные и уже чищенные.

Для заправки натуральный йогурт или сметану по вашему вкусу смешиваем с мелко рубленой зеленью (берите больше укропа и петрушки), пропущенным через пресс чесноком по вашему вкусу. Хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

Заправляем салат, перемешиваем и подаем к столу.

В такой салатик я иногда еще добавляю и зеленый горошек консервированный, но это по вкусу, поэтому просто сначала попробуйте сделать по рецепту, а потом можете экспериментировать с разными добавками.