Сметанный пирог с ягодами. Золотистое лакомство с любимыми ягодами

Сметанный пирог с ягодами — отличный десерт к чаю, необыкновенно красивый и невероятно вкусный.
Сметанный пирог с ягодами: ингредиенты
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 2 крупных
- Масло растительное — 0,5 ст. (полстакана)
- Сметана — 1ст. (один стакан)
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Ванильный сахар — 1 п.(один пакетик)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Ягоды (по вкусу) — 400-500 гр. (четыреста-пятьсот грамм)
- Соль — 1 гр. (один грамм)
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Заранее включите духовку, чтобы она хорошо разогрелась.
- Яйца взбейте с сахаром, ванилином и солью.
- В яичную смесь добавьте растительное масло и сметану.
- Просеивая через сито, добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте при помощи деревянной лопатки. При необходимости добавьте ещё муки. Тесто должно получиться немного гуще, чем сметана.
- Застелите круглую форму пергаментной бумагой, бока смажьте маргарином.
- Выложите половину заливного теста и разровняйте. Выложите туда больше половины замороженных, смешанных с крахмалом ягод. Выложите вторую часть теста, сверху распределите оставшиеся ягоды.
- Выпекайте пирог в течение 40-50 минут при 180-200 градусах.
- Сверху готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Сметанный пирог с ягодами выручит, когда внезапно гости на пороге.
Приятного аппетита!
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