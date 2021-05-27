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Сметанный пирог с ягодами. Золотистое лакомство с любимыми ягодами

Сметанный пирог с ягодами — отличный десерт к чаю, необыкновенно красивый и невероятно вкусный.

Сметанный пирог с ягодами: ингредиенты

Сметанный пирог с ягодами

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Яйца — 2 крупных
  3. Масло растительное — 0,5 ст. (полстакана)
  4. Сметана — 1ст. (один стакан)
  5. Мука — 2 ст. (два стакана)
  6. Ванильный сахар — 1 п.(один пакетик)
  7. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  8. Ягоды (по вкусу) — 400-500 гр. (четыреста-пятьсот грамм)
  9. Соль — 1 гр. (один грамм)
  10. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

  • Заранее включите духовку, чтобы она хорошо разогрелась.
  • Яйца взбейте с сахаром, ванилином и солью.
  • В яичную смесь добавьте растительное масло и сметану.
  • Просеивая через сито, добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте при помощи деревянной лопатки. При необходимости добавьте ещё муки. Тесто должно получиться немного гуще, чем сметана.
  • Застелите круглую форму пергаментной бумагой, бока смажьте маргарином.
  • Выложите половину заливного теста и разровняйте. Выложите туда больше половины замороженных, смешанных с крахмалом ягод. Выложите вторую часть теста, сверху распределите оставшиеся ягоды.
  • Выпекайте пирог в течение 40-50 минут при 180-200 градусах.
  • Сверху готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Сметанный пирог с ягодами выручит, когда внезапно гости на пороге.

Сметанный пирог с ягодами. Золотистое лакомство с любимыми ягодами 2

Приятного аппетита!

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