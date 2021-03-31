Не успеваю покупать минтай после того, как узнала «Сливочный» рецепт: намного вкуснее жареного

Сегодня предлагаю приготовить очень нежное рыбное блюдо. Получается безумно вкусно и готовится просто. Я в последнее время готовлю только так минтай в сливочном луковом соусе и никакой жарки.
Понадобится:
- Минтай (+/-) 900 гр..
- Лук 2 шт.
- Сливочное масло 35 гр.
- Соль по кусу
- Черный перец по вкусу
Количество рыбы можно корректировать у меня две рыбки весом примерно 900 грамм.
Приготовление:
Для начала, обработаем минтай. Удалим плавники, в общем избавляемся от лишнего.
Хорошо промыть.
Нарежем рыбку на кусочки, примерно 5 см., можно крупнее, как больше нравится.
Посолить по вкусу, добавить перец, можно так же добавить приправу для рыбы, мне обычно достаточно соли и перца.
Немного перемешать.
На сковороде, на среднем огне растопить сливочное масло, добавить немного соли. Лук нарезать полукольцами. Отправить лук на сковороду, потомить 3-5 минут.
Выложить кусочки рыбы на луковую подушку. Отправить на огонь и томить на медленном огне 10-12 минут. Воду добавлять не надо, лук пустит сок и получится много сливочного соуса с луком, очень и очень вкусного.
Далее рыбу аккуратно перевернуть и томить еще 10-12 минут.
Чем больше лука, тем вкуснее! Вот так вкусно рекомендую приготовить минтай. Готовую рыбку выкладываем на тарелочку, украшаем веточкой петрушки. На гарнир можно подать рис, пюре картофельное.
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