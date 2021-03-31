Не успеваю покупать минтай после того, как узнала «Сливочный» рецепт: намного вкуснее жареного

Сегодня предлагаю приготовить очень нежное рыбное блюдо. Получается безумно вкусно и готовится просто. Я в последнее время готовлю только так минтай в сливочном луковом соусе и никакой жарки.

Понадобится:

Минтай (+/-) 900 гр..

Лук 2 шт.

Сливочное масло 35 гр.

Соль по кусу

Черный перец по вкусу

Количество рыбы можно корректировать у меня две рыбки весом примерно 900 грамм.

Приготовление:

Для начала, обработаем минтай. Удалим плавники, в общем избавляемся от лишнего.

Хорошо промыть.

Нарежем рыбку на кусочки, примерно 5 см., можно крупнее, как больше нравится.

Посолить по вкусу, добавить перец, можно так же добавить приправу для рыбы, мне обычно достаточно соли и перца.

Немного перемешать.

На сковороде, на среднем огне растопить сливочное масло, добавить немного соли. Лук нарезать полукольцами. Отправить лук на сковороду, потомить 3-5 минут.

Выложить кусочки рыбы на луковую подушку. Отправить на огонь и томить на медленном огне 10-12 минут. Воду добавлять не надо, лук пустит сок и получится много сливочного соуса с луком, очень и очень вкусного.

Далее рыбу аккуратно перевернуть и томить еще 10-12 минут.

Чем больше лука, тем вкуснее! Вот так вкусно рекомендую приготовить минтай. Готовую рыбку выкладываем на тарелочку, украшаем веточкой петрушки. На гарнир можно подать рис, пюре картофельное.