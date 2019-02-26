Домашняя яичная лапша: быстро, просто – и очень вкусно

Это быстро, просто и совсем недорого. Тесто, сделанное по моему рецепту, получается эластичным и легко поддается!

Раскатывать его надо почти до прозрачности. Домашняя яичная лапша при варке не разбухает. Второго января уж точно некоторым захочется домашней лапши, да с курочкой – отличное первое блюдо для желудка, после праздников! Такую лапшу готовим из специальной муки фирмы «Макфа» (для настоящих макарон). Но, если вам нравится качество другой муки, пожалуйста – можете использовать ее!

Необходимые ингредиенты

куриные яйца – 3 штуки,

соль – ½ чайной ложки,

растительное масло – 1,5 столовых ложки,

мука «Макфа» для настоящих макарон – 300 грамм.

Домашняя яичная лапша: пошаговый процесс приготовления

В глубокую чашу просеиваем муку, делаем в ней углубление и отправляем туда соль, растительное масло и яйца. Замешиваем тесто. Тесто по текстуре должно получиться туже, чем тесто для пельменей. Хорошо вымешанное тесто убираем в мешочек и оставляем при комнатной температуре на 30-40 минут. Спустя это время делим его на три части, из каждой раскатываем пласты: толщиной не более 1,5 миллиметров. Раскатанный пласт оставляем полежать, чтобы подсох, и тесто при нарезке не слипалось. Скручиваем пласт теста в рулет и нарезаем на кружочки: не толще 5 миллиметров. Раскручиваем лапшу, укладываем на противень и сушим в духовке, при температуре 60 градусов: 20-25 минут.

Храним лапшу в закрытой таре или мешочке. Домашняя яичная лапша используется для первых горячих блюд и для вторых. Очень вкусной она получается в отварном виде: достаточно просто добавить хороший кусочек сливочного масла. Домашнее, что не говори, всегда вкуснее! А на нашем сайте «Девчата» есть отличный рецепт приготовления супчика: с куриными потрошками, да с домашней лапшой, да со сметанкой – ум отъешь.

Приятного всем аппетита.