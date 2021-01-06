Мясные рулетики с начинкой. Горячее мясное блюдо на праздничный стол

Такие мясные рулетики вы можете делать с самой разной начинкой. Я делаю с капустой, а вы можете взять все, что вам нравится, очень вкусно получается с грибами, сыром и овощами. Блюдо готовится очень просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 800 г;

соль, перец, специи;

капуста квашеная;

панировочные сухари;

яйца, 2 шт.

Процесс приготовления

Мясо берите любое, хоть свиное, хоть куриное филе. Конечно, вкуснее со свининой.

Лучше всего тонко нарезать мясо на отбивные, когда оно немного подморожено, тогда ломтики будут такие тонкие, как нужно и при готовке, быстро обжариться.

Отбиваем кусочки мяса, солим, перчим, посыпаем разными специями по вкусу.

На одну сторону отбивной выкладываем капусту или другую начинку и сворачиваем рулеты.

Взбиваем венчиком яйца с солью и перцем.

Обмакиваем рулеты сначала в яйцо, потом в панировочные сухари.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности и готовности.