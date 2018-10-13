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Такую аджику любят все. А вы так готовите

Аджика, приготовленная по этому рецепту, получается такой вкусной, что нравится абсолютно всем. Она отлично храниться и подходит к любому блюду. Готовится аджика просто. Остроту можно регулировать по своему вкусу.

Необходимые продукты

  • 2,5 килограмма помидоров
  • 800 грамм болгарского перца
  • 800 грамм яблок
  • 800 грамм моркови
  • 2 острых перца
  • 3 зубчика чеснока
  • 250 миллилитров растительного масла
  • 1 стакан сахара
  • 2 столовые ложки соли
  • 50 миллилитров уксуса

Начинаем приготовление

  1. Помидоры промываем, удаляем хвостики и разрезаем на 2 части. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем крупными кусками. Очищаем морковь и яблоки, их также нарезаем крупными кусками. Чеснок очищаем от шелухи.
  2. Все подготовленные продукты перемалываем на мясорубке (кроме чеснока).
  3. Готовую массу переливаем в глубокую кастрюлю, добавляем растительное масло, соль, сахар и хорошо перемешиваем. Кастрюлю ставим на плиту и доводим смесь до кипения.
  4. Когда аджика закипит, уменьшаем огонь на минимум и варим ее 30 минут.
  5. Через отведенное время вводим чеснок, который пропускаем через чеснокодавку. Все хорошо перемешиваем и варим еще 20 минут. Затем вливаем уксус, перемешиваем, провариваем еще 15 минут и разливаем аджику по баночкам.
    Закатываем банку крышкой, ставим на полотенце и хорошо укутываем. В таком виде оставляем до полного остывания, а потом переставляем на постоянное место хранения.

Такую аджику любят все. А вы так готовитеУдачных заготовок!

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