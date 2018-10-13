Такую аджику любят все. А вы так готовите

Аджика, приготовленная по этому рецепту, получается такой вкусной, что нравится абсолютно всем. Она отлично храниться и подходит к любому блюду. Готовится аджика просто. Остроту можно регулировать по своему вкусу.
Необходимые продукты
- 2,5 килограмма помидоров
- 800 грамм болгарского перца
- 800 грамм яблок
- 800 грамм моркови
- 2 острых перца
- 3 зубчика чеснока
- 250 миллилитров растительного масла
- 1 стакан сахара
- 2 столовые ложки соли
- 50 миллилитров уксуса
Начинаем приготовление
- Помидоры промываем, удаляем хвостики и разрезаем на 2 части. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем крупными кусками. Очищаем морковь и яблоки, их также нарезаем крупными кусками. Чеснок очищаем от шелухи.
- Все подготовленные продукты перемалываем на мясорубке (кроме чеснока).
- Готовую массу переливаем в глубокую кастрюлю, добавляем растительное масло, соль, сахар и хорошо перемешиваем. Кастрюлю ставим на плиту и доводим смесь до кипения.
- Когда аджика закипит, уменьшаем огонь на минимум и варим ее 30 минут.
- Через отведенное время вводим чеснок, который пропускаем через чеснокодавку. Все хорошо перемешиваем и варим еще 20 минут. Затем вливаем уксус, перемешиваем, провариваем еще 15 минут и разливаем аджику по баночкам. Закатываем банку крышкой, ставим на полотенце и хорошо укутываем. В таком виде оставляем до полного остывания, а потом переставляем на постоянное место хранения.
Удачных заготовок!
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