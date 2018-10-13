Такую аджику любят все. А вы так готовите

Аджика, приготовленная по этому рецепту, получается такой вкусной, что нравится абсолютно всем. Она отлично храниться и подходит к любому блюду. Готовится аджика просто. Остроту можно регулировать по своему вкусу.

Необходимые продукты

2,5 килограмма помидоров

800 грамм болгарского перца

800 грамм яблок

800 грамм моркови

2 острых перца

3 зубчика чеснока

250 миллилитров растительного масла

1 стакан сахара

2 столовые ложки соли

50 миллилитров уксуса

Начинаем приготовление

Помидоры промываем, удаляем хвостики и разрезаем на 2 части. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем крупными кусками. Очищаем морковь и яблоки, их также нарезаем крупными кусками. Чеснок очищаем от шелухи. Все подготовленные продукты перемалываем на мясорубке (кроме чеснока). Готовую массу переливаем в глубокую кастрюлю, добавляем растительное масло, соль, сахар и хорошо перемешиваем. Кастрюлю ставим на плиту и доводим смесь до кипения. Когда аджика закипит, уменьшаем огонь на минимум и варим ее 30 минут. Через отведенное время вводим чеснок, который пропускаем через чеснокодавку. Все хорошо перемешиваем и варим еще 20 минут. Затем вливаем уксус, перемешиваем, провариваем еще 15 минут и разливаем аджику по баночкам. Закатываем банку крышкой, ставим на полотенце и хорошо укутываем. В таком виде оставляем до полного остывания, а потом переставляем на постоянное место хранения.

Удачных заготовок!

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