Беру 3 картошки, 2 яйца и готовлю на завтрак, на обед или на ужин. Вы сделаете это за 5 минут

Очень оригинальная, вкусная и ароматная закуска или перекус, быстрый завтрак на скорую руку с отварными грибами. Сыра можно взять и больше, получится еще вкуснее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 3 – 4 шт;
- грибы отварные, 100 г;
- сыр, 100 г;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец, масло растительное. Зелень.
Процесс приготовления
Трем на крупной терке картофель, отжимаем.
Сыр трем также на крупной терке и смешиваем с картофельной массой.
Грибы берем отварные лесные, но вы также можете использовать и простые шампиньоны.
Добавляем яйца, вымешиваем до однородности.
Теперь солим и перчим, всыпаем рубленую зелень и перемешиваем.
Разогреваем немного растительного масла и выкладываем немного массы, разравниваем.
Обжариваем с двух сторон до румяности.
Подаем со сметаной, можно еще сделать сметанный соус с чесноком и рубленым укропом.
Я иногда еще и в саму массу добавляю мелко резаный чеснок, копченую паприку и разные специи для картофеля.
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