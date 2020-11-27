Скатерть-Самобранка

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Беру 3 картошки, 2 яйца и готовлю на завтрак, на обед или на ужин. Вы сделаете это за 5 минут

Очень оригинальная, вкусная и ароматная закуска или перекус, быстрый завтрак на скорую руку с отварными грибами. Сыра можно взять и больше, получится еще вкуснее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 3 – 4 шт;
  • грибы отварные, 100 г;
  • сыр, 100 г;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, перец, масло растительное. Зелень.

Процесс приготовления

Трем на крупной терке картофель, отжимаем.

Сыр трем также на крупной терке и смешиваем с картофельной массой.

Грибы берем отварные лесные, но вы также можете использовать и простые шампиньоны.

Добавляем яйца, вымешиваем до однородности.

Теперь солим и перчим, всыпаем рубленую зелень и перемешиваем.

Разогреваем немного растительного масла и выкладываем немного массы, разравниваем.

Беру 3 картошки, 2 яйца и готовлю на завтрак, на обед или на ужин. Вы сделаете это за 5 минут

Обжариваем с двух сторон до румяности.

Подаем со сметаной,  можно еще сделать сметанный соус с чесноком и рубленым укропом.

Я иногда еще и в саму массу добавляю мелко резаный чеснок, копченую паприку и разные специи для картофеля.

Беру 3 картошки, 2 яйца и готовлю на завтрак, на обед или на ужин. Вы сделаете это за 5 минут

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