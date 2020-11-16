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Готовим сыр в домашних условиях — сыр «Филадельфия»

Сегодня готовим сыр в домашних условиях. Сыр «Филадельфия» — очень мягкий и нежный по своей консистенции сыр.

Относится к дорогим сортам сыра, ну и не везде его можно найти.

Поэтому предлагаем вам приготовить самостоятельно такой сыр в домашних условиях. Тем, кто никогда не делал сыры, сыроделание кажется трудоемким и сложным процессом.

Но, приготовление сыра по этому необычному рецепту не займет у вас много времени и сил.

сыр в домашних условиях

Ингредиенты, необходимые для сыра «Филадельфия»:

  • молоко – один литр
  • соль – 5 г
  • сахар – 5 г
  • кефир – пол-литра
  • одно яйцо
  • лимонный сок – половина чайной ложки

Изготовление сыра «Филадельфия»:

  • Налить молоко в кастрюлю, добавить соль, сахар и довести до кипения.
  • Кефир немного подогреть, опустив в горячую воду. Добавить в теплом виде в молоко. Наливать тонкой струйкой, помешивая при этом молоко, пока последнее не свернется.
  • Дуршлаг покрыть марлей в несколько слоев (желательно положить не менее четырех слоев).
  • Полученную массу откинуть на дуршлаг, чтобы сыворотка стекла. Периодично надо помешивать.
  • Разбить яйцо в отдельную глубокую емкость и взбить миксером, предварительно добавив туда лимонный сок. Взбивать нужно до получения пены. Добавить горячую творожную массу. Продолжать взбивать до получения однородной массы.
  • После взбивания полученную массу кладем в холодильник и держим там примерно сутки.

Готовим сыр в домашних условиях — сыр «Филадельфия»

Сыр готов, его можно есть, а также можно использовать при приготовлении различных блюд. Очень вкусным получается закусочный рулет, где в качестве начинки используют сыр «Филадельфия».

Сыр в домашних условиях: Видео

Приятного аппетита!

Готовим сыр в домашних условиях - сыр «Филадельфия» - На Кухне

Сегодня готовим сыр в домашних условиях. Сыр «Филадельфия» - очень мягкий и нежный по своей консистенции сыр.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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