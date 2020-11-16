Сегодня готовим сыр в домашних условиях. Сыр «Филадельфия» — очень мягкий и нежный по своей консистенции сыр.
Относится к дорогим сортам сыра, ну и не везде его можно найти.
Поэтому предлагаем вам приготовить самостоятельно такой сыр в домашних условиях. Тем, кто никогда не делал сыры, сыроделание кажется трудоемким и сложным процессом.
Но, приготовление сыра по этому необычному рецепту не займет у вас много времени и сил.
Ингредиенты, необходимые для сыра «Филадельфия»:
- молоко – один литр
- соль – 5 г
- сахар – 5 г
- кефир – пол-литра
- одно яйцо
- лимонный сок – половина чайной ложки
Изготовление сыра «Филадельфия»:
- Налить молоко в кастрюлю, добавить соль, сахар и довести до кипения.
- Кефир немного подогреть, опустив в горячую воду. Добавить в теплом виде в молоко. Наливать тонкой струйкой, помешивая при этом молоко, пока последнее не свернется.
- Дуршлаг покрыть марлей в несколько слоев (желательно положить не менее четырех слоев).
- Полученную массу откинуть на дуршлаг, чтобы сыворотка стекла. Периодично надо помешивать.
- Разбить яйцо в отдельную глубокую емкость и взбить миксером, предварительно добавив туда лимонный сок. Взбивать нужно до получения пены. Добавить горячую творожную массу. Продолжать взбивать до получения однородной массы.
- После взбивания полученную массу кладем в холодильник и держим там примерно сутки.
Сыр готов, его можно есть, а также можно использовать при приготовлении различных блюд. Очень вкусным получается закусочный рулет, где в качестве начинки используют сыр «Филадельфия».
Сыр в домашних условиях: Видео
Приятного аппетита!
Готовим сыр в домашних условиях - сыр «Филадельфия» - На Кухне
Сегодня готовим сыр в домашних условиях. Сыр «Филадельфия» - очень мягкий и нежный по своей консистенции сыр.
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