Сегодня готовим сыр в домашних условиях. Сыр «Филадельфия» — очень мягкий и нежный по своей консистенции сыр.

Относится к дорогим сортам сыра, ну и не везде его можно найти.

Поэтому предлагаем вам приготовить самостоятельно такой сыр в домашних условиях. Тем, кто никогда не делал сыры, сыроделание кажется трудоемким и сложным процессом.

Но, приготовление сыра по этому необычному рецепту не займет у вас много времени и сил.

Ингредиенты, необходимые для сыра «Филадельфия»:

молоко – один литр

соль – 5 г

сахар – 5 г

кефир – пол-литра

одно яйцо

лимонный сок – половина чайной ложки

Изготовление сыра «Филадельфия»:

Налить молоко в кастрюлю, добавить соль, сахар и довести до кипения.

Кефир немного подогреть, опустив в горячую воду. Добавить в теплом виде в молоко. Наливать тонкой струйкой, помешивая при этом молоко, пока последнее не свернется.

Дуршлаг покрыть марлей в несколько слоев (желательно положить не менее четырех слоев).

Полученную массу откинуть на дуршлаг, чтобы сыворотка стекла. Периодично надо помешивать.

Разбить яйцо в отдельную глубокую емкость и взбить миксером, предварительно добавив туда лимонный сок. Взбивать нужно до получения пены. Добавить горячую творожную массу. Продолжать взбивать до получения однородной массы.

После взбивания полученную массу кладем в холодильник и держим там примерно сутки.

Сыр готов, его можно есть, а также можно использовать при приготовлении различных блюд. Очень вкусным получается закусочный рулет, где в качестве начинки используют сыр «Филадельфия».

Сыр в домашних условиях: Видео

Приятного аппетита!