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Торт Шоколадный дуэт. Просто готовится и быстро съедается

Торт Шоколадный дуэт — невероятно красивый и вкусный.

Торт Шоколадный дуэт: ингредиенты

Торт Шоколадный дуэт. Просто готовится и быстро съедается 2

Тесто:

  1. Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  2. Мука — 20 гр. (двадцать грамм)
  3. Какао — 20 гр. (двадцать грамм)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Ванилин — 1-2 ч. л (одна — две чайные ложки)

Мусс из тёмного шоколада:

  1. Сливки жирностью не менее 30% — 300 мл. (триста миллилитров)
  2. Шоколад — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйцо — 1 шт. (одна штука)
  4. Желатин — 2 гр. (два грамма)
  5. Сахар — 30 гр. (тридцать грамм)
  6. Желток — 1 шт. (одна штука)

Мусс из белого шоколад:

  1. Шоколад белый — 300 гр. (триста грамм)
  2. Желатин — 4 гр.

Остальные ингредиенты как для мусса из чёрного шоколада.

Процесс приготовления:

  • Сперва форму для выпечки застелите бумагой и замажьте маслом.
  • В миксере взбейте 3 яйца, 60 гр. сахара, 1 ч. л ванилина на высокой скорости до получения белой, пышной пены.
  • Мусс из какао — просейте 60 гр. муки и 20 гр. какао, перемешайте и в два приёма добавьте муку с какао в яичную смесь, замесите аккуратно однородное тесто.
  • 2-3 ст. л теста добавьте в мисочку с растопленным сливочным маслом и перемешайте. Затем снова выложите в миску с тестом и перемешайте.
  • Выложите тесто в форму и выпекайте при 180 гр.
    15-20 минут.
  • Приготовьте шоколадный мусс: измельчите шоколад, выложите в миску и растопите на водяной бане, постоянно перемешивая, оставьте в сторону.
  • Взбейте 300 мл. сливок и поставьте в холодильник, 2 гр, желатина замочите.
  • Разбейте в миску одно яйцо, добавьте один желток, 30 гр. сахара, перемешайте и поставьте на водяную баню и нагрейте до 57 градусов, затем перелейте в миску миксера и взбивайте на высокой скорости. Пока эта масса будет взбиваться, не теряя времени, растопите замоченный желатин.
  • Продолжая взбивать, добавьте желатин и взбивайте до тех пор, пока масса не остынет до 24 градусов.
  • Уменьшите скорость миксера, влейте тонкой струйкой шоколад, затем взбитые сливки в три приёма, аккуратно перемешайте в одном направлении, сливки вмешайте в шоколадную смесь.
  • Выложите бисквит в разъёмную форму, сверху выложите приготовленный шоколадный мусс, разровняйте и отправьте в холодильник.
  • Белый мусс приготовьте аналогичным образом.
  • Из холодильника выньте форму для выпечки, поверх мусса из чёрного шоколада выложите белый шоколадный мусс и поставьте в холодильник на 10 часов.

Торт Шоколадный дуэт готов.

Торт Шоколадный дуэт

Пеките на здоровье!

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