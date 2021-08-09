Торт Шоколадный дуэт. Просто готовится и быстро съедается

Торт Шоколадный дуэт — невероятно красивый и вкусный.
Торт Шоколадный дуэт: ингредиенты
Тесто:
- Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Мука — 20 гр. (двадцать грамм)
- Какао — 20 гр. (двадцать грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Ванилин — 1-2 ч. л (одна — две чайные ложки)
Мусс из тёмного шоколада:
- Сливки жирностью не менее 30% — 300 мл. (триста миллилитров)
- Шоколад — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Желатин — 2 гр. (два грамма)
- Сахар — 30 гр. (тридцать грамм)
- Желток — 1 шт. (одна штука)
Мусс из белого шоколад:
- Шоколад белый — 300 гр. (триста грамм)
- Желатин — 4 гр.
Остальные ингредиенты как для мусса из чёрного шоколада.
Процесс приготовления:
- Сперва форму для выпечки застелите бумагой и замажьте маслом.
- В миксере взбейте 3 яйца, 60 гр. сахара, 1 ч. л ванилина на высокой скорости до получения белой, пышной пены.
- Мусс из какао — просейте 60 гр. муки и 20 гр. какао, перемешайте и в два приёма добавьте муку с какао в яичную смесь, замесите аккуратно однородное тесто.
- 2-3 ст. л теста добавьте в мисочку с растопленным сливочным маслом и перемешайте. Затем снова выложите в миску с тестом и перемешайте.
- Выложите тесто в форму и выпекайте при 180 гр. 15-20 минут.
- Приготовьте шоколадный мусс: измельчите шоколад, выложите в миску и растопите на водяной бане, постоянно перемешивая, оставьте в сторону.
- Взбейте 300 мл. сливок и поставьте в холодильник, 2 гр, желатина замочите.
- Разбейте в миску одно яйцо, добавьте один желток, 30 гр. сахара, перемешайте и поставьте на водяную баню и нагрейте до 57 градусов, затем перелейте в миску миксера и взбивайте на высокой скорости. Пока эта масса будет взбиваться, не теряя времени, растопите замоченный желатин.
- Продолжая взбивать, добавьте желатин и взбивайте до тех пор, пока масса не остынет до 24 градусов.
- Уменьшите скорость миксера, влейте тонкой струйкой шоколад, затем взбитые сливки в три приёма, аккуратно перемешайте в одном направлении, сливки вмешайте в шоколадную смесь.
- Выложите бисквит в разъёмную форму, сверху выложите приготовленный шоколадный мусс, разровняйте и отправьте в холодильник.
- Белый мусс приготовьте аналогичным образом.
- Из холодильника выньте форму для выпечки, поверх мусса из чёрного шоколада выложите белый шоколадный мусс и поставьте в холодильник на 10 часов.
Торт Шоколадный дуэт готов.
Пеките на здоровье!