Торт Шоколадный дуэт. Просто готовится и быстро съедается

Торт Шоколадный дуэт — невероятно красивый и вкусный.

Торт Шоколадный дуэт: ингредиенты

Тесто:

Сахар — 60 гр. (шестьдесят грамм) Мука — 20 гр. (двадцать грамм) Какао — 20 гр. (двадцать грамм) Яйца — 3 шт. (три штуки) Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм) Ванилин — 1-2 ч. л (одна — две чайные ложки)

Мусс из тёмного шоколада:

Сливки жирностью не менее 30% — 300 мл. (триста миллилитров) Шоколад — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Яйцо — 1 шт. (одна штука) Желатин — 2 гр. (два грамма) Сахар — 30 гр. (тридцать грамм) Желток — 1 шт. (одна штука)

Мусс из белого шоколад:

Шоколад белый — 300 гр. (триста грамм) Желатин — 4 гр.

Остальные ингредиенты как для мусса из чёрного шоколада.

Процесс приготовления:

Сперва форму для выпечки застелите бумагой и замажьте маслом.

В миксере взбейте 3 яйца, 60 гр. сахара, 1 ч. л ванилина на высокой скорости до получения белой, пышной пены.

Мусс из какао — просейте 60 гр. муки и 20 гр. какао, перемешайте и в два приёма добавьте муку с какао в яичную смесь, замесите аккуратно однородное тесто.

2-3 ст. л теста добавьте в мисочку с растопленным сливочным маслом и перемешайте. Затем снова выложите в миску с тестом и перемешайте.

Выложите тесто в форму и выпекайте при 180 гр. 15-20 минут.

15-20 минут. Приготовьте шоколадный мусс: измельчите шоколад, выложите в миску и растопите на водяной бане, постоянно перемешивая, оставьте в сторону.

Взбейте 300 мл. сливок и поставьте в холодильник, 2 гр, желатина замочите.

Разбейте в миску одно яйцо, добавьте один желток, 30 гр. сахара, перемешайте и поставьте на водяную баню и нагрейте до 57 градусов, затем перелейте в миску миксера и взбивайте на высокой скорости. Пока эта масса будет взбиваться, не теряя времени, растопите замоченный желатин.

Продолжая взбивать, добавьте желатин и взбивайте до тех пор, пока масса не остынет до 24 градусов.

Уменьшите скорость миксера, влейте тонкой струйкой шоколад, затем взбитые сливки в три приёма, аккуратно перемешайте в одном направлении, сливки вмешайте в шоколадную смесь.

Выложите бисквит в разъёмную форму, сверху выложите приготовленный шоколадный мусс, разровняйте и отправьте в холодильник.

Белый мусс приготовьте аналогичным образом.

Из холодильника выньте форму для выпечки, поверх мусса из чёрного шоколада выложите белый шоколадный мусс и поставьте в холодильник на 10 часов.

Торт Шоколадный дуэт готов.

Пеките на здоровье!