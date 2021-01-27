Тертый пирог с яблоками: песочное тесто с яблочной начинкой-это вкусно и просто

Тертый пирог с яблоками. Тесто у пирога песочное, а яблочная начинка делает его еще нежнее и вкуснее! Рецепт невероятно прост, а выпечка получается очень вкусной!

Тертый пирог с яблоками: ингредиенты

1 (один) кг – яблок 3 (три) стакана – муки 1 (одна) ч. ложка – корицы 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя 250 (двести пятьдесят) гр – маргарина 1 (один) пакетик – ванильного сахара Щепотка соли 2 (две) ст. ложки – сливочного масла 1 (одна) ст. ложка – крахмала

Рецепт тертого пирога с яблоками:

Муку просейте и добавьте в нее разрыхлитель и соль

Маргарин нарежьте на кусочки, добавьте в мучную смесь и перетрите, пока не образуется крошка

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром

И эту яичную массу влейте в крошку, замесите тесто, оно не должно липнуть к рукам

Разделите тесто на две части. И каждую положите в пакет и отправьте в морозилку на 2 часа

Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке, полейте лимонным соком

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, натрите в нее одну часть теста. Выложите яблоки, сверху разложите куски сливочного масла. Посыпьте корицей и сахаром. Сверху натрите 2 часть теста и отправьте в предварительно разогретую духовку до 230 градусов. Выпекайте до готовности!

Угощайтесь тертым пирогом с яблоками!