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Тертый пирог с яблоками: песочное тесто с яблочной начинкой-это вкусно и просто

Тертый пирог с яблоками. Тесто у пирога песочное, а яблочная начинка делает его еще нежнее и вкуснее! Рецепт невероятно прост, а выпечка получается очень вкусной!

Тертый пирог с яблоками: ингредиенты

Тертый пирог с яблоками

  1. 1 (один) кг – яблок
  2. 3 (три) стакана – муки
  3. 1 (одна) ч. ложка – корицы
  4. 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя
  5. 250 (двести пятьдесят) гр – маргарина
  6. 1 (один) пакетик – ванильного сахара
  7. Щепотка соли
  8. 2 (две) ст. ложки – сливочного масла
  9. 1 (одна) ст. ложка – крахмала

Рецепт тертого пирога с яблоками:

Тертый пирог с яблоками

  • Муку просейте и добавьте в нее разрыхлитель и соль
  • Маргарин нарежьте на кусочки, добавьте в мучную смесь и перетрите, пока не образуется крошка
  • Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром
  • И эту яичную массу влейте в крошку, замесите тесто, оно не должно липнуть к рукам
  • Разделите тесто на две части. И каждую положите в пакет и отправьте в морозилку на 2 часа
  • Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке, полейте лимонным соком
  • Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, натрите в нее одну часть теста. Выложите яблоки, сверху разложите куски сливочного масла. Посыпьте корицей и сахаром. Сверху натрите 2 часть теста и отправьте в предварительно разогретую духовку до 230 градусов. Выпекайте до готовности!

Угощайтесь тертым пирогом с яблоками!

Тертый пирог с яблоками

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