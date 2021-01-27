Тертый пирог с яблоками: песочное тесто с яблочной начинкой-это вкусно и просто

Тертый пирог с яблоками. Тесто у пирога песочное, а яблочная начинка делает его еще нежнее и вкуснее! Рецепт невероятно прост, а выпечка получается очень вкусной!
Тертый пирог с яблоками: ингредиенты
- 1 (один) кг – яблок
- 3 (три) стакана – муки
- 1 (одна) ч. ложка – корицы
- 1 (одна) ч. ложка – разрыхлителя
- 250 (двести пятьдесят) гр – маргарина
- 1 (один) пакетик – ванильного сахара
- Щепотка соли
- 2 (две) ст. ложки – сливочного масла
- 1 (одна) ст. ложка – крахмала
Рецепт тертого пирога с яблоками:
- Муку просейте и добавьте в нее разрыхлитель и соль
- Маргарин нарежьте на кусочки, добавьте в мучную смесь и перетрите, пока не образуется крошка
- Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром
- И эту яичную массу влейте в крошку, замесите тесто, оно не должно липнуть к рукам
- Разделите тесто на две части. И каждую положите в пакет и отправьте в морозилку на 2 часа
- Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке, полейте лимонным соком
- Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, натрите в нее одну часть теста. Выложите яблоки, сверху разложите куски сливочного масла. Посыпьте корицей и сахаром. Сверху натрите 2 часть теста и отправьте в предварительно разогретую духовку до 230 градусов. Выпекайте до готовности!
Угощайтесь тертым пирогом с яблоками!
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