Летом готовлю такие чебуреки из кабачков: не нужно замешивать никакое тесто и получается бесподобно вкусно

Одним из самых доступных овощей в летний период является кабачок. И сколько же из него можно приготовить самых разнообразных, вкусных и аппетитных блюд! Просто пожарить, запеканки, блины, закусочные торты…

А сегодня я хочу вам предложить приготовить из этого необыкновенного овоща вкуснейшие чебуреки. Да-да чебуреки… И причём вам не придётся для них замешивать тесто, а затем долго его раскатывать.

Всё делается очень просто, а результат превосходит все ожидания — вкусно необыкновенно!

Обязательно попробуйте, уверена вы влюбитесь в это блюдо с первого кусочка.

Для приготовления чебуреков потребуется:

Кабачковая основа:

Молодые кабачки – 1-2 шт. (общим весом 300 г)

Зелень укропа – 2-3 веточки (примерно 25 г)

Куриное яйцо (отборной категории) – 1 шт.

Кефир (любой жирности) – 70-80 мл

Соль – неполная чайная ложка

Молотый перец – щепотка

Пшеничная мука – 150 г

Начинка:

Фарш мясной – 200 г

Репчатый лук – 1 маленькая головка или половинка средней

Кефир – 50 мл

Сушеный укроп, черный молотый перец – по вкусу

Соль поваренная – 0,5-075 ч. л.

Начинаем готовить.

Традиционно моем и просушиваем молоденькие кабачки, отрезаем у них кончики. Чистить их не нужно! Затем берем глубокую миску, терку и крупно натираем кабачки.

Вливаем к ним кефир и добавляем мелко нарезанный укроп. Вбиваем яйцо, солим и перчим.

Тщательно перемешиваем кабачковую массу при помощи вилки или ложки.

Теперь вводим муку. Сначала просеиваем ее отдельно, а потом небольшими частями высыпаем к кабачкам и хорошо перемешиваем. Стараемся не допускать появления комочков.

Постепенно высыпаем всю муку. Получится липкое, жидковатое тесто. Его консистенция будет близка к тесту на оладьи. Пока отставляем его в сторону и занимаемся приготовлением начинки.

В отдельную миску выкладываем фарш. Лук измельчаем блендером или натираем на средней/крупной терке и добавляем к фаршу. Сюда же вливаем кефир, кладем специи и соль. Укроп можно использовать и свежий, но у меня закончился – весь ушел на тесто.

Перемешиваем начинку при помощи вилки, добиваясь максимально однородности. Готово!

Теперь приступаем к жарке. Сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Это очень удобно делать при помощи силиконовой кисточки. Затем кладем немного кабачкового теста и распределяем его по дну сковородки максимально тонким слоем. У меня есть небольшая сковорода, поэтому я распределяю тесто по всей площади. Если у вас сковородка большого диаметра, можно просто сформировать круглый блинчик удобной вам величины, не обязательно доходить до самых бортиков. Готовим на малом огне несколько минут, пока тесто не схватится.

Аккуратно переворачиваем блинчик на вторую сторону и жарим еще несколько минут.

Затем визуально делим кабачковый блинчик пополам и на 1 половину наносим тонкий слой фарша.

Накрываем начинку пустой стороной блинчика, прижимаем лопаткой края нашего чебурека. Обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки и готовности фарша.

Подаем кабачковые чебуреки со сметанным соусом (сметана + мелко нарезанная свежая зелень), овощами, различными салатами. Несмотря на то, что начинка состоит преимущественно из мяса, даже в холодном виде закуска остается очень вкусной