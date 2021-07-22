Салат Елисейские поля. Красивый салат, который удивит вас насыщенным вкусом

Салат Елисейские поля получается безумно красивым. Он украсит любой праздничный стол своим видом.

Салат Елисейские поля: ингредиенты

Салат Елисейские поля

  1. Свежий помидор – 1 шт. (одна штука)
  2. Свежий огурец – 1 шт. (одна штука)
  3. Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
  4. Майонез
  5. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  6. Копчёная колбаса или ветчина – 200 г. (двести грамм)
  7. Зелень – по вкусу
  8. Перец – по вкусу
  9. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Отварите, почистите яйца и натрите на крупной тёрке.
  • На мелкой тёрке натрите твёрдый сыр.
  • Порежьте соломкой огурцы.
  • Нарежьте соломкой помидоры.
  • Сломкой нарежьте ветчину или ветчину.
  • Салат выложите слоями
  • 1 слой: натёртый сыр и небольшая майонезная сеточка
  • 2 слой: колбаса и сеточка майонеза
  • 3 слой: натёртые яйца и сеточка майонеза
  • 4 слой: помидоры и сеточка из майонеза
  • 5 слой: огурцы и сеточка из майонеза
  • Верх украсьте в виде полосочек из колбасы, помидора, огурца, сыра разделенных майонезом. По краям можете выложить зеленью.

Салат Елисейские поля — очень вкусный и красивый.

Салат Елисейские поля. Красивый салат, который удивит вас насыщенным вкусом 4

Приятного аппетита!

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