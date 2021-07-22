Салат Елисейские поля. Красивый салат, который удивит вас насыщенным вкусом

Салат Елисейские поля получается безумно красивым. Он украсит любой праздничный стол своим видом.
Салат Елисейские поля: ингредиенты
- Свежий помидор – 1 шт. (одна штука)
- Свежий огурец – 1 шт. (одна штука)
- Твёрдый сыр – 200 г. (двести грамм)
- Майонез
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Копчёная колбаса или ветчина – 200 г. (двести грамм)
- Зелень – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите, почистите яйца и натрите на крупной тёрке.
- На мелкой тёрке натрите твёрдый сыр.
- Порежьте соломкой огурцы.
- Нарежьте соломкой помидоры.
- Сломкой нарежьте ветчину или ветчину.
- Салат выложите слоями
- 1 слой: натёртый сыр и небольшая майонезная сеточка
- 2 слой: колбаса и сеточка майонеза
- 3 слой: натёртые яйца и сеточка майонеза
- 4 слой: помидоры и сеточка из майонеза
- 5 слой: огурцы и сеточка из майонеза
- Верх украсьте в виде полосочек из колбасы, помидора, огурца, сыра разделенных майонезом. По краям можете выложить зеленью.
Салат Елисейские поля — очень вкусный и красивый.
Приятного аппетита!
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