Шикарная идея — Куриные сердечки в сливочном соусе

Ингредиенты:

куриные сердечки — 700 г;

сметана 20% — 3 ст. л. (с горкой);

плавленый сыр («янтарь») — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

лук репчатый — 1 шт.;

зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;

соль, перец — по вкусу;

крахмал — 2 щепотки;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Срезаем жир и сосуды с сердечек. Добавляем в глубокую сковородку немного растительного масла, разогреваем и выкладываем сердечки в сковороду, солим и перчим. Обжариваем на сильном огне, интенсивно помешивая в течение 2-3 минут. Затем убавляем огонь и тушим сердечки около 15 минут.

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Соединить жареный лук с куриными сердечками, перемешать и протушить около 15 минут, помешивая время от времени.

Зелень мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс. Сыр натереть на крупной тёрке. Добавить к куриным сердечкам сыр и сметану, перемешать. Как сыр расплавится добавить к ним крахмал, чеснок и зелень. Доводим соус до кипения, солим по вкусу. Накрываем крышкой и снимаем с огня.

Приятного аппетита!

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