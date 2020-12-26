Готовлю гречку по-польски, получается очень вкусно. На столе не задерживается, семья съедает сразу. Делюсь рецептом

Этому рецепту уже очень много лет, я сам нашел его в старой кулинарной книге за 1981 год. Один раз попробовал сделать и теперь это одно из самых любимых блюд. Все очень просто делается и продукты нужны самые обычные, но вот вкус гарнира – это нечто.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- гречневая крупа, 300 г;
- вода, 600 мл;
- масло сливочное, кусочек;
- грибы (шампиньоны или вешенки), 300 г;
- сметана, 300 г;
- яйцо, 1 шт.
- лук, 1 шт;
- соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления
Крупу хорошо промываем, заливаем водой и варим до готовности, подсаливаем по вкусу.
Совет: добавьте кусочек сливочного масла в начале варки или перед самым окончанием, чтобы каша обладала ярким сливочным ароматом и вкусом.
Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде.
Когда исправиться жидкость, добавляем мелко порезанный лук и тушим массу до готовности.
Берем форму для запекания и смазываем ее маслом.
Выкладываем часть гречки, на нее грибы с луком, засыпаем гречкой.
Сметану смешиваем с яйцом, солим и перчим по вкусу.
Выливаем этот соус на гречку, стараясь распределить по всей форме.
Можно еще посыпать сверху тертым сыром.
Духовку разогреваем до 170 градусов, ставим форму и запекаем около 15 минут.
По вкусу вы еще можете добавить морковь в гречку, зелень, мелкие кусочки бекона.
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