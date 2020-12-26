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Готовлю гречку по-польски, получается очень вкусно. На столе не задерживается, семья съедает сразу. Делюсь рецептом

Этому рецепту уже очень много лет, я сам нашел его в старой кулинарной книге за 1981 год. Один раз попробовал сделать и теперь это одно из самых любимых блюд. Все очень просто делается и продукты нужны самые обычные, но вот вкус гарнира – это нечто.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • гречневая крупа, 300 г;
  • вода, 600 мл;
  • масло сливочное, кусочек;
  • грибы (шампиньоны или вешенки), 300 г;
  • сметана, 300 г;
  • яйцо, 1 шт.
  • лук, 1 шт;
  • соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления

Крупу хорошо промываем, заливаем водой и варим до готовности, подсаливаем по вкусу.

Совет: добавьте кусочек сливочного масла в начале варки или перед самым окончанием, чтобы каша обладала ярким сливочным ароматом и вкусом.

Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде.

Когда исправиться жидкость, добавляем мелко порезанный лук и тушим массу до готовности.

Берем форму для запекания и смазываем ее маслом.

Выкладываем часть гречки, на нее грибы с луком, засыпаем гречкой.

Сметану смешиваем с яйцом, солим и перчим по вкусу.

Выливаем этот соус на гречку, стараясь распределить по всей форме.

Можно еще посыпать сверху тертым сыром.

Духовку разогреваем до 170 градусов, ставим форму и запекаем около 15 минут.

Готовлю гречку по-польски, получается очень вкусно. На столе не задерживается, семья съедает сразу. Делюсь рецептом

По вкусу вы еще можете добавить морковь в гречку, зелень, мелкие кусочки бекона.

Готовлю гречку по-польски, получается очень вкусно. На столе не задерживается, семья съедает сразу. Делюсь рецептом

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