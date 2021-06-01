Просто нарежьте так огурцы и будете в восторге. Быстрый рецепт малосольных огурцов за один час

С приходим сезона свежих овощей, хочется что-то оригинальное и необычное, легкое и вкусное. Эта пикантная закуска из огурцов получается просто прекрасной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы длинные, 4 шт;
- чеснок, 5 зубчиков;
- перец стручковый, 2 шт;
- сахар и соль по 1 ст.л;
- минеральная газированная вода, 250 мл.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и при помощи овощечистки режем тонкими и длинными пластинами.
Складываем в стопочки пластины огурца в емкости.
Перец режем тонкими кружочками и высыпаем на огурцы.
Сверху обсыпаем солью и сахаром, чесноком и заливаем минеральной водой.
Оставляем на 1 час.
Такая закуска в японском стиле прекрасно подходит к суши, к любым мясными блюдам. Свежие и красивые, малосольные огурчики можно сделать на праздничный стол, каждый закрутить улиткой и красиво выложить на плоское блюдо, сверху украсить кружочками перца.
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