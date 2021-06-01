Просто нарежьте так огурцы и будете в восторге. Быстрый рецепт малосольных огурцов за один час

С приходим сезона свежих овощей, хочется что-то оригинальное и необычное, легкое и вкусное. Эта пикантная закуска из огурцов получается просто прекрасной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы длинные, 4 шт;

чеснок, 5 зубчиков;

перец стручковый, 2 шт;

сахар и соль по 1 ст.л;

минеральная газированная вода, 250 мл.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и при помощи овощечистки режем тонкими и длинными пластинами.

Складываем в стопочки пластины огурца в емкости.

Перец режем тонкими кружочками и высыпаем на огурцы.

Сверху обсыпаем солью и сахаром, чесноком и заливаем минеральной водой.

Оставляем на 1 час.

Такая закуска в японском стиле прекрасно подходит к суши, к любым мясными блюдам. Свежие и красивые, малосольные огурчики можно сделать на праздничный стол, каждый закрутить улиткой и красиво выложить на плоское блюдо, сверху украсить кружочками перца.