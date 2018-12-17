Как превратить армянский лаваш в шикарный сырный пирог

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 упаковка;

сыр — 400 г;

майонез — 4 ст.л.;

молоко — 1 стакан;

яйца — 2 штуки.

Приготовление:

Форму смазываем обильно сливочным маслом.

Нарезаем листы лаваша по размеру формы. Если вы хотите пышный пирог, то возьмите две три упаковки. Соответственно увеличивается масса ингредиентов.

Натираем сыр на крупной терке.

Смазываем лепешку тонким слоем майонезом. Посыпаем сыром по вкусу.

Накрываем второй лепешкой.

Вливаем в миску молоко, добавляем яйца, соль и взбиваем миксером.

Выливаем омлет на пирог.

Выпекаем при 200 С минут 20 до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Светлана Мельникова