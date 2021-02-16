Имбирь со свеклой маринованная: вкусная закуска от тысячи болезней

Имбирь со свеклой маринованная! О полезных свойствах корня имбиря знают, кажется, практически все.
В корне имбиря в больших количествах содержится никотиновая кислота, витамин С, необходимые организму кремниевые, фосфорные, магниевые соли, железо, калий, хром и т.д.
Имбирь со свеклой маринованная:
Хорошо известны лечебные свойства корня имбиря, помогающие при простудных заболеваниях и гриппе.
Но не только это является ценностью имбиря. Отличные вкусовые качества, пряный, ни с чем не сравнимый аромат корня имбиря ценится на протяжении тысячелетий.
Небольшое количество этого продукта, добавленное в соответствующее блюдо, придаёт ему богатые вкусовые оттенки и даже самая привычная еда, с добавлением имбиря становится аристократично роскошной и удивляет своей непривычностью, меняя до неузнаваемости свой аромат.
Мы привыкли есть соления. Готовим и едим с огромным удовольствием. При этом солим и маринуем не только привычные огурцы, помидоры, капусту и кабачки. Но и довольно далёкие от традиционных солений – тыкву, дыню, арбуз и многие другие овощи и фрукты.
Представляем вам оригинальный пошаговый рецепт сногсшибательно вкусного маринованного корня имбиря.
Имбирь со свеклой маринованная: ингредиенты
- Корень имбиря 300 г
- Свёкла – 1 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Перец душистый – 3-4 горошины
- Уксус из белого вина – 1 ст. л.
Имбирь со свеклой маринованная: пошаговый рецепт:
- Счистить шкурку с корня имбиря.
- Нарезать корень вдоль, тонкими слоями. В идеале у вас должны получиться тоненькие прямоугольные ломтики.
- Свёклу также почистить и нарезать крупной соломкой или тонкими слоями.
- Выложить чередующимися слоями имбирные и свекольные ломти в стеклянную посуду, посыпая их солью и сахарным песком. Сверху побросать перец-горошек и налить уксус.
- Закипятить стакан воды и залить им подготовленные ингредиенты. Имбирь и свёклу нужно выкладывать таким образом, чтобы вода покрыла его полностью.
- Закрыть маринад крышкой и замотать чем-нибудь, чтобы остывало медленно и оставить на ночь.
- Наутро переложить посуду в холодильник. Маринованный имбирь готов к употреблению.
Имбирь со свеклой маринованная: готов
Наслаждайтесь!
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