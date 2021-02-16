Имбирь со свеклой маринованная: вкусная закуска от тысячи болезней

Имбирь со свеклой маринованная! О полезных свойствах корня имбиря знают, кажется, практически все.

В корне имбиря в больших количествах содержится никотиновая кислота, витамин С, необходимые организму кремниевые, фосфорные, магниевые соли, железо, калий, хром и т.д.

Имбирь со свеклой маринованная:

Хорошо известны лечебные свойства корня имбиря, помогающие при простудных заболеваниях и гриппе.

Но не только это является ценностью имбиря. Отличные вкусовые качества, пряный, ни с чем не сравнимый аромат корня имбиря ценится на протяжении тысячелетий.

Небольшое количество этого продукта, добавленное в соответствующее блюдо, придаёт ему богатые вкусовые оттенки и даже самая привычная еда, с добавлением имбиря становится аристократично роскошной и удивляет своей непривычностью, меняя до неузнаваемости свой аромат.

Мы привыкли есть соления. Готовим и едим с огромным удовольствием. При этом солим и маринуем не только привычные огурцы, помидоры, капусту и кабачки. Но и довольно далёкие от традиционных солений – тыкву, дыню, арбуз и многие другие овощи и фрукты.

Представляем вам оригинальный пошаговый рецепт сногсшибательно вкусного маринованного корня имбиря.

Имбирь со свеклой маринованная: ингредиенты

Корень имбиря 300 г

Свёкла – 1 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Перец душистый – 3-4 горошины

Уксус из белого вина – 1 ст. л.

Имбирь со свеклой маринованная: пошаговый рецепт:

Счистить шкурку с корня имбиря. Нарезать корень вдоль, тонкими слоями. В идеале у вас должны получиться тоненькие прямоугольные ломтики. Свёклу также почистить и нарезать крупной соломкой или тонкими слоями. Выложить чередующимися слоями имбирные и свекольные ломти в стеклянную посуду, посыпая их солью и сахарным песком. Сверху побросать перец-горошек и налить уксус. Закипятить стакан воды и залить им подготовленные ингредиенты. Имбирь и свёклу нужно выкладывать таким образом, чтобы вода покрыла его полностью. Закрыть маринад крышкой и замотать чем-нибудь, чтобы остывало медленно и оставить на ночь. Наутро переложить посуду в холодильник. Маринованный имбирь готов к употреблению.

Имбирь со свеклой маринованная: готов

Наслаждайтесь!