Приготовила салат с селедкой по рецепту соседки! На другой день купила селедку снова и повторила

Один раз моя соседка рассказала мне рецепт обычного салата с селедкой. Когда я попробовала его сделать, я поняла, что это станет нашим семейным блюдом и теперь готовлю его постоянно. Изюминка салата – фасоль и яблоко, они отлично сочетаются с рыбой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 1 шт;

фасоль консервированная или отварная, 300 – 350 г;

яблоко кисло-сладкое, 1 шт;

лук красный, 1 шт;

зелень, майонез.

Для приготовления соуса из фасоли необходимо:

фасоль консервированная или отварная, 150 г;

масло растительное, 150 мл;

горчица, 1 ст.л;

лимонный сок, 2 – 3 ст,л;

соль и сухой чеснок по четверть ч.л;

сахар, 1 ч.л;

перец.

Процесс приготовления

Сельдь очищаем от всего, выбираем кости и режем тонкими и небольшими кусочками.

Для контраста вкуса, яблоко выбираем кисло-сладкое., режем кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами.

Фасоль сцеживаем от жидкости.

Смешиваем рыбу, фасоль и лук, яблоко.

Заправляем салат обычным майонезом или сделайте соус из фасоли: в чаше блендера смешиваем фасоль, перец, горчицу, сахар, соль, чеснок и перебиваем до состояния. Потом добавляем лимонный сок и взбиваем. Тонкой струйкой вливаем растительное масло и взбиваем соус до нужной густоты.

Заправляем салат и подаем к столу.