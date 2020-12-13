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Приготовила салат с селедкой по рецепту соседки! На другой день купила селедку снова и повторила

Один раз моя соседка рассказала мне рецепт обычного салата с селедкой. Когда я попробовала его сделать, я поняла, что это станет нашим семейным блюдом и теперь готовлю его постоянно. Изюминка салата – фасоль и яблоко, они отлично сочетаются с рыбой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, 1 шт;
  • фасоль консервированная или отварная, 300 – 350 г;
  • яблоко кисло-сладкое, 1 шт;
  • лук красный, 1 шт;
  • зелень, майонез.

Для приготовления соуса из фасоли необходимо:

  • фасоль консервированная или отварная, 150 г;
  • масло растительное, 150 мл;
  • горчица, 1 ст.л;
  • лимонный сок, 2 – 3 ст,л;
  • соль и сухой чеснок по четверть ч.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • перец.

Процесс приготовления

Сельдь очищаем от всего, выбираем кости и режем тонкими и небольшими кусочками.

Для контраста вкуса, яблоко выбираем кисло-сладкое., режем кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами.

Фасоль сцеживаем от жидкости.

Смешиваем рыбу, фасоль и лук, яблоко.

Заправляем салат обычным майонезом или сделайте соус из фасоли: в чаше блендера смешиваем фасоль, перец, горчицу, сахар, соль, чеснок и перебиваем до состояния. Потом добавляем лимонный сок и взбиваем. Тонкой струйкой вливаем растительное масло и взбиваем соус до нужной густоты.

Заправляем салат и подаем к столу.

Приготовила салат с селедкой по рецепту соседки! На другой день купила селедку снова и повторила

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