Приготовила салат с селедкой по рецепту соседки! На другой день купила селедку снова и повторила

Один раз моя соседка рассказала мне рецепт обычного салата с селедкой. Когда я попробовала его сделать, я поняла, что это станет нашим семейным блюдом и теперь готовлю его постоянно. Изюминка салата – фасоль и яблоко, они отлично сочетаются с рыбой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 1 шт;
- фасоль консервированная или отварная, 300 – 350 г;
- яблоко кисло-сладкое, 1 шт;
- лук красный, 1 шт;
- зелень, майонез.
Для приготовления соуса из фасоли необходимо:
- фасоль консервированная или отварная, 150 г;
- масло растительное, 150 мл;
- горчица, 1 ст.л;
- лимонный сок, 2 – 3 ст,л;
- соль и сухой чеснок по четверть ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- перец.
Процесс приготовления
Сельдь очищаем от всего, выбираем кости и режем тонкими и небольшими кусочками.
Для контраста вкуса, яблоко выбираем кисло-сладкое., режем кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами.
Фасоль сцеживаем от жидкости.
Смешиваем рыбу, фасоль и лук, яблоко.
Заправляем салат обычным майонезом или сделайте соус из фасоли: в чаше блендера смешиваем фасоль, перец, горчицу, сахар, соль, чеснок и перебиваем до состояния. Потом добавляем лимонный сок и взбиваем. Тонкой струйкой вливаем растительное масло и взбиваем соус до нужной густоты.
Заправляем салат и подаем к столу.
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