Куриные котлеты с кабачком и рисом. Даже дети всегда едят с удовольствием

Ингредиенты:

кабачок — 200 г;

рис (вареный) — 100 г;

куриное филе — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 небольшой пучок;

соль, перец;

мука для панировки.

Приготовление:

Прокручиваем через мясорубку куриное филе, морковь и лук.

Кабачок натираем на крупной терке, затем слегка отжимаем образовавшийся сок.

Перемешиваем кабачок с фаршем, добавляем сваренный рис.

Добавляем мелко порезанную зелень, яйцо, соль и перец по вкусу.

Вымешиваем фарш и формируем котлеты.

Панируем котлетки в муке и обжариваем котлеты до золотистой корочки.

Приятного аппетита!