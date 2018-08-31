Куриные котлеты с кабачком и рисом. Даже дети всегда едят с удовольствием

Вкусно и полезно!
Ингредиенты:
кабачок — 200 г;
рис (вареный) — 100 г;
куриное филе — 500 г;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 небольшой пучок;
соль, перец;
мука для панировки.
Приготовление:
Прокручиваем через мясорубку куриное филе, морковь и лук.
Кабачок натираем на крупной терке, затем слегка отжимаем образовавшийся сок.
Перемешиваем кабачок с фаршем, добавляем сваренный рис.
Добавляем мелко порезанную зелень, яйцо, соль и перец по вкусу.
Вымешиваем фарш и формируем котлеты.
Панируем котлетки в муке и обжариваем котлеты до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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