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Куриные котлеты с кабачком и рисом. Даже дети всегда едят с удовольствием

Вкусно и полезно!

Куриные котлеты с кабачком и рисом. Даже дети всегда едят с удовольствием
 
Ингредиенты:

кабачок — 200 г;
рис (вареный) — 100 г;
куриное филе — 500 г;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 небольшой пучок;
соль, перец;
мука для панировки.

Приготовление:

Прокручиваем через мясорубку куриное филе, морковь и лук.

Кабачок натираем на крупной терке, затем слегка отжимаем образовавшийся сок.

Перемешиваем кабачок с фаршем, добавляем сваренный рис.

Добавляем мелко порезанную зелень, яйцо, соль и перец по вкусу.

Вымешиваем фарш и формируем котлеты.

Панируем котлетки в муке и обжариваем котлеты до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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