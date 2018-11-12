Идеальный гарнир — каша из зеленой чечевицы (готовим в мультиварке)

Чечевица — отличное блюдо на гарнир и не только. В ней очень много белка, который так полезен для нашего организма. Кашу из чечевицы понравится тем, кто придерживается правильного питания, спортсменам и даже маленьким детям. В мультиварке такая каша получается более нежной и аппетитной.
Необходимые продукты
- 200 грамм зеленой чечевицы
- 1 луковица
- половина моркови
- 2 столовые ложки растительного масла
- порошок карри по вкусу
- пол чайной ложки сушеного чеснока
- соль, перец
- 600 миллилитров воды
Начинаем приготовление
- Очищенный лук нарезаем кубиком и кладем в чашу мультиварки. Туда же вливаем растительное масло и выставляем режим «Жарка» на 20 минут.
- Чечевицу промываем, перекладываем в чашку и заливаем водой.
- Морковь натираем на терке.
- Через 5 минут после начала работы режима, в лук добавляем морковь. Все перемешиваем и оставляем до окончания режима (не забывайте периодически перемешивать).
- В овощи добавляем чечевицу, порошок карри, сушеный чеснок, соль и перец. Все перемешиваем.
- В получившуюся массу вливаем воду и выставляем новый режим «Молочная каша» на 55 минут.
- Через отведенное время кашу перекладываем на тарелку и подаем к столу.
К такой каше отлично подойдут рыбные котлетки из скумбрии.В таком сочетании ваш ужин будет правильным и полезным. Приготовить рыбные котлетки можно по рецепту с нашего сайта.
Приятного аппетита!
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