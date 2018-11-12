Идеальный гарнир — каша из зеленой чечевицы (готовим в мультиварке)

Чечевица — отличное блюдо на гарнир и не только. В ней очень много белка, который так полезен для нашего организма. Кашу из чечевицы понравится тем, кто придерживается правильного питания, спортсменам и даже маленьким детям. В мультиварке такая каша получается более нежной и аппетитной.

Необходимые продукты

200 грамм зеленой чечевицы

1 луковица

половина моркови

2 столовые ложки растительного масла

порошок карри по вкусу

пол чайной ложки сушеного чеснока

соль, перец

600 миллилитров воды

Начинаем приготовление

Очищенный лук нарезаем кубиком и кладем в чашу мультиварки. Туда же вливаем растительное масло и выставляем режим «Жарка» на 20 минут. Чечевицу промываем, перекладываем в чашку и заливаем водой. Морковь натираем на терке. Через 5 минут после начала работы режима, в лук добавляем морковь. Все перемешиваем и оставляем до окончания режима (не забывайте периодически перемешивать). В овощи добавляем чечевицу, порошок карри, сушеный чеснок, соль и перец. Все перемешиваем. В получившуюся массу вливаем воду и выставляем новый режим «Молочная каша» на 55 минут. Через отведенное время кашу перекладываем на тарелку и подаем к столу.

К такой каше отлично подойдут рыбные котлетки из скумбрии.

В таком сочетании ваш ужин будет правильным и полезным. Приготовить рыбные котлетки можно по рецепту с нашего сайта.

Приятного аппетита!

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