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Идеальный гарнир — каша из зеленой чечевицы (готовим в мультиварке)

Чечевица — отличное блюдо на гарнир и не только. В ней очень много белка, который так полезен для нашего организма. Кашу из чечевицы понравится тем, кто придерживается правильного питания, спортсменам и даже маленьким детям. В мультиварке такая каша получается более нежной и аппетитной.

Необходимые продукты

  • 200 грамм зеленой чечевицы
  • 1 луковица
  • половина моркови
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • порошок карри по вкусу
  • пол чайной ложки сушеного чеснока
  • соль, перец
  • 600 миллилитров воды

Начинаем приготовление

  1. Очищенный лук нарезаем кубиком и кладем в чашу мультиварки. Туда же вливаем растительное масло и выставляем режим «Жарка» на 20 минут.
  2. Чечевицу промываем, перекладываем в чашку и заливаем водой.
  3. Морковь натираем на терке.
  4. Через 5 минут после начала работы режима, в лук добавляем морковь. Все перемешиваем и оставляем до окончания режима (не забывайте периодически перемешивать).
  5. В овощи добавляем чечевицу, порошок карри, сушеный чеснок, соль и перец. Все перемешиваем.
  6. В получившуюся массу вливаем воду и выставляем новый режим «Молочная каша» на 55 минут.
  7. Через отведенное время кашу перекладываем на тарелку и подаем к столу.

К такой каше отлично подойдут рыбные котлетки из скумбрии.

В таком сочетании ваш ужин будет правильным и полезным. Приготовить рыбные котлетки можно по рецепту с нашего сайта.

Идеальный гарнир - каша из зеленой чечевицы (готовим в мультиварке)Приятного аппетита!

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Мультиварки
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