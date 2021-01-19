Узбек посоветовал замариновать мясо по его рецепту. Теперь делаю только так

Мясо будем готовить по рецепту, который мне посоветовал узбек, у которого я брал специи для шашлыка. Не поверите, но этот рецепт, я сразу назвал своим любимым и теперь всегда использую только его, вспоминая добрым словом, продавца специй на рынке.

Вы можете взять кориандр, паприку, сладкий перец, чабрец, имбирь, зиру, базилик и смешать эти приправы.

Добавить в них растительное масло, хорошо перемешать и оставить на 20 минут, чтобы масло вобрало в себя все вкусы и ароматы приправ.

Натираем кусочки мяса (я беру свинину) и складываем в емкость, наливаем 50 г воды, перемешиваем. Отправляем мясо в холодильник на несколько часов мариноваться.

Еще обязательно нарежьте лук кольцами (количество берите по своему вкусу) и смешайте с мясом.

После 2 – 3 часов в холодильнике, уже можно приступать к готовке и жарить шашлыки. Очень вкусно, выкладывать мясо с шампура на толстый лаваш – весь сок будет стекать на хлеб и пропитывать его своими соками и ароматом. Обязательно сделайте салаты из свежих овощей и возьмите много свежей зелени.