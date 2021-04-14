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Курица в банке. Мясо готовится без воды и масла, в собственном соку

Курица в банке получается очень нежной и ароматной, здесь Вы можете сами пофантазировать начёт выбора овощей и приготовить курицу по своему собственному рецепту.

Курица в банке: ингредиенты

Курица в банке. Мясо готовится без воды и масла, в собственном соку 2

  1. Одна большая луковица
  2. Один болгарский перец
  3. Один помидор
  4. Курица — 1,2-2 кг (от полтора до двух килограмм)
  5. Соль
  6. Чёрный и душистый перец горошком
  7. Лавровый лист
  8. Овощи любые, на свой вкус
  9. 1 трёхлитровая банка
  10. Жестяная крышка для консервирования

Способ приготовления:

  • Нарежьте овощи и курицу. Уложите овощи и мясо со специями в банку слоями, слой мяса, его солим, немного перчим, кладите лавровый лист, дальше слой смеси овощей и так далее.
  • В случае если курица крупная, то банка получиться почти полной. В банку не надо добавлять никаких жидкостей. Банку накройте крышкой без резинки и поставьте в холодную духовку на решётку или эмалированный противень для жарки, которые нужно поставить низко, чтобы банка поместилась по высоте.
  • Банку с курицей держите в разогретой духовке 1,5 часа.
  • Такая курица в банке-это простор для творчества. В зависимости от размера курицы Вы можете взять количество овощей какое хотите и можете добавить чернослив, изюм и ещё много чего.

Курица в банке — нежная и душистая!

Курица в банке

 

Приятного аппетита!

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