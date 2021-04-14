Курица в банке. Мясо готовится без воды и масла, в собственном соку

Курица в банке получается очень нежной и ароматной, здесь Вы можете сами пофантазировать начёт выбора овощей и приготовить курицу по своему собственному рецепту.
Курица в банке: ингредиенты
- Одна большая луковица
- Один болгарский перец
- Один помидор
- Курица — 1,2-2 кг (от полтора до двух килограмм)
- Соль
- Чёрный и душистый перец горошком
- Лавровый лист
- Овощи любые, на свой вкус
- 1 трёхлитровая банка
- Жестяная крышка для консервирования
Способ приготовления:
- Нарежьте овощи и курицу. Уложите овощи и мясо со специями в банку слоями, слой мяса, его солим, немного перчим, кладите лавровый лист, дальше слой смеси овощей и так далее.
- В случае если курица крупная, то банка получиться почти полной. В банку не надо добавлять никаких жидкостей. Банку накройте крышкой без резинки и поставьте в холодную духовку на решётку или эмалированный противень для жарки, которые нужно поставить низко, чтобы банка поместилась по высоте.
- Банку с курицей держите в разогретой духовке 1,5 часа.
- Такая курица в банке-это простор для творчества. В зависимости от размера курицы Вы можете взять количество овощей какое хотите и можете добавить чернослив, изюм и ещё много чего.
Курица в банке — нежная и душистая!
Приятного аппетита!
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