Подборка 10 праздничных нарядных салатов

1. Салат «Свеча»



Ингредиенты:

вареный картофель – 2 шт.,

яйца вареные – 3 шт.,

копченое мясо – 300 г,

луковица – 1 шт.,

сыр твердый – 150 г,

майонез.

Для украшения:

зелень укропа – 1 пучок,

перец сладкий красный – 1,

перец желтый – 1,

чернослив – 1 шт.,

морковь – 1.

Картофель отварить в мундире, охладить, затем очистить. Натереть на крупной терке, немного посолить и выложить на тарелку в форме круга. Смазать сверху майонезом.

Выложить слой мяса, предварительно мелко нарезанного. Слегка смазать майонезом.

Яйца отварить, очистить, отделить белки от желтков. Оставить один белок и половинку желтка для оформления, остальное натереть на терке. Посыпать салат тертыми желтками, слегка смазать майонезом.

Следующий слой – тертый сыр (край свечи) и тертый белок (серединка свечи).

Выложить «огонек» свечи половиной желтка, предварительно его натерев, затем – вареной тертой морковью. Сверху положить язычок пламени – кусочек болгарского перца, и фитилек свечи из сухарика (или полоски, вырезанной из чернослива).

Под свечой из веточек укропа выложить подобие новогоднего веночка. Украсить его вырезанными из перцев декоративными шарами, а также «серпантином» из майонеза.

2. Салат-закуска «Апельсин»



Ингредиенты:

Рис (отварной) — 1 стак.

Форель (консервированная в масле) — 1 бан.Чеснок — 1 зуб.Яблоко (не крупное, зеленое) — 1 штСыр твердый (тертый) — 2 ст. л.Арахис (жареный дробленный) — 1 ч. л.Майонез — 1,5 ст. л.СольМорковь (крупная, вареная) — 3 штГвоздика

Приготовление:

Морковь натереть на мелкой терке. К рису добавить размятую вилкой форель, тертую мякоть яблока, сыр, мелко рубленый чеснок, орехи. Подсолить по вкусу, заправить салат майонезом. Для гигиеничности и удобства надеть целлофановые перчатки, руки смочить водой и сформировать из салата одинаковые шары, размером с апельсин. Каждый шар облепить морковью без пробелов, выровнять. Выложить «апельсины» на блюдо, имитируя «попку», воткнуть по гвоздичке.

3. САЛАТ «ШАПОЧКА ДЕДА МОРОЗА»

Крутая праздничная идея



ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриное филе — 1 шт.

Огурцы маринованные — 2 шт.

Яйца куриные — 2-3 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Перец болгарский красный — 2-3 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Майонез — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Предлагаю вашему вниманию салат «Красная шапочка». Этот салат может состоять из любых ингредиентов за исключением того, что должен быть хоть один продукт красного цвета. В интернете предлагается множество различных вариантов такого салата, я приготовила свой — простой и вкусный.

2. Для своего варианта я выбрала такие продукты: красный болгарский перец, картофель, маринованные огурцы, куриное филе, яйца, репчатый лук, твёрдый сыр и майонез.

3. Сварить картофель, яйца и куриное филе. Картофель остудить и очистить, затем нарезать кубиком. Измельчить куриное филе.

4. Яйца остудить, очистить от скорлупы, отложить один желток, остальное нарезать кубиком. Нарезать маринованные огурцы и лук. Соломкой нарезать болгарский перец.

5. Смешать в миске картофель, яйца, огурцы, лук и куриное филе.

6. Заправить салат майонезом, перемешать. По вкусу посолить.

7. Выложить салат горкой. Чтобы всё получилось более ровно и красиво салат лучше поместить в глубокую круглую ёмкость, утрамбовать и перевернуть на блюдо. Сверху выложить нарезанный болгарский перец. Сыр натереть на тёрке.

8. Желток можно размять вилкой, немного смешать с майонезом и слепить шарик. Обвалять шарик в сыре и поместить его сверху салата. Можно просто желток смазать майонезом и тоже обвалять в сыре. Оставшимся сыром обсыпать салат по кругу. Подавать можно сразу.

4. Салат «Снеговик»



Ингредиенты:

Куриное филе отварное — 1 Штука (половинка целого филе)

Яйцо — 2-3 Штук (желательно крупные, отборные)

Морковь — 1 Штука

Горошек консервированный — 3-4 Ст. ложек

Соль — По вкусу

Майонез домашний — 1 Ст. ложка

Веточка укропа — 1 Штука

Количество порций: 1

Как приготовить «Салат «Новогодний» для детей»

1. Подготовьте продукты для салата. Отварите куриное филе в соленой воде до готовности. Отварите яйца и морковь. Остудите всё, чтобы можно было взять в руки.

2. Порежьте куриное филе кубиками небольшого размера, чтобы деткам было удобно кушать.

3. Часть моркови оставьте для украшения (ведро, пуговички и руки), остальную порежьте кубиками.

4. Отваренные яйца остудите, очистите. Отделите белки от желтков. Желтки порубите ножом.

5. А белки натрите на мелкую терку и отложите пока, это будет для оформления снеговичка.

6. Сложите в салатник вареное мясо, желтки, морковь и горошек. Заправьте салат щепоткой соли и домашним соусом.

7. Перемешайте салат.

8. Возьмите длинную тарелочку или овальное блюдо. Салат выложите, придавая ему форму снеговика.

9. Сверху салат покройте слоем тертого белка.

10. И последние штрихи: оформите рот, нос, глаза, сделайте ведерко-шапочку, руки. Майонезом оформите снежинку, снег на ведерке, на руках и под снеговиком. Вот и всё, салат готов!

5. Салат «Ананас»



Состав

— картофель (сваренный в мундире) — 3-4 шт (350-400 г),

— ветчина – 200 г,

— ананасы (консервированные) – 150-200 г,

— яйца (вареные) — 5 шт,

— 1 маленькая луковица, яблоко (кислое) — 1 шт,

— сок лимона — 1 чайная ложка,

— майонез,

— соль, свежемолотый перец для украшениягрецкие орехи,зеленый лук

Приготовление

Картофель очистить и натереть на крупной терке.Яйца очистить и порубить.

Ветчину нарезать тонкой соломкой (можно заменить копченой курицей).

Лук очистить и мелко нарезать.

С ананасов слить жидкость и нарезать небольшими кубиками.

Яблоко вымыть, срезать кожицу, натереть на крупной терке и сбрызнуть соком лимона.

Выкладывать подготовленные ингредиенты на овальное блюдо слоями.

Можно по отдельности перемешать ингредиенты салата с майонезом.

1-й слой: половина картофеля, соль, перец, майонез.

2-й слой: половина лука, соль, перец.

3-й слой: половина ветчины, немного майонеза.

4-й слой: половина яблока.

5-й слой: половина яиц, соль, перец, майонез.

6-й слой: половина ананасов.

7-й слой: оставшийся картофель, соль, перец, майонез.

8-й слой: оставшийся лук, соль, перец.

9-й слой: оставшаяся ветчина, немного майонеза.

10-й слой: оставшееся яблоко.

11-й слой: оставшиеся ананасы.

12-й слой: оставшиеся яйца, соль, перец, майонез.

6. Салат «Варежка Деда Мороза»



Предлагаю вам ещё один вкусный праздничный салат, оформленный в виде варежки Деда Мороза. Такие салаты всегда создают новогоднюю атмосферу за столом и радуют детей и взрослых.

Ингредиенты:

1 стакан варёного риса;

2 варёных яйца;

0,5 болгарского перца;

1 помидор;

1 свежий огурец;

150 г твёрдого сыра;

майонез — по вкусу.

Приготовление:

В форме варежки на тарелку выложить сваренный рис, сделать майонезную сеточку. Отрезать красную часть от крабовых палочек и отложить для оформления. Белую часть нарезать кубиками и выложить поверх риса.

Нарезать мелким кубиком овощи: огурец, помидор и перец, перемешать. Крабовые палочки смазать майонезом и выложить овощной микс. Смазать овощи майонезом, затем выложить яйца, натёртые на тёрке. Следом аккуратно выложить красную часть крабовых палочек, стараясь как можно плотнее друг к другу. Лишнее обрезать. Натереть на тёрке сыр и сделать опушку. Майонезом нарисовать снежинку.

7. Салат «Рождественский венок».



Ингредиенты:

Рис варёный — 1 стакан;

Крабовые палочки — 200 грамм;

Яблоко — 1 шт;

Помидоры — 2 шт;

Сыр твёрдый — 50 грамм;

Укроп свежий — 1 пучок;

Лук зелёный — 1 пучок;

Майонез — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу.

Описание процесса приготовления:

На праздничный стол предлагаю ещё один вкуснейший салатик «Рождественский венок». Этот салат выкладывается в форме кольца и украшается большим количеством зелени. Глядя на такой салат сразу чувствуется новогодняя атмосфера. Для моего варианта салата я использовала крабовые палочки, рис, яблоки, помидоры и твёрдый сыр, а также зелёный лук и укроп для оформления.

Крабовые палочки нарезать средними кусочками, пару штук отложить для оформления свечей.

Также нарезать кубиками помидоры и яблоки, они придадут салату сочность. Соединить их с крабовыми палочками.

Добавить в салат варёный рис, перемешать.

Натереть сыр и добавить его в салат.

В центр тарелки поставить пол литровую банку или широкий стакан. Выложить салат по кругу формируя кольцо. Немного прижать ладонью к стенкам банки.

Измельчить зелёный лук и третью часть укропа. Посыпать кольцо сверху.

Оставшийся укроп небольшими веточками выложить по кругу. Из отложенных крабовых палочек сделать свечи: разрезать палочку на 2 части, ножом сделать небольшой надрез с одной стороны. Из помидора вырезать «огонь» и вставить его в отверстие. Верх салата украсить горошком и кусочками помидор.

Салат «Рождественский венок» готов.

Приятного аппетита и счастливых всем праздников!

8. Салат «Апельсиновая долька»



Ингредиенты:

Морковь — 1 шт

Лук репчатый — 1-2 шт

Картофель — 1 шт

Куриное филе — 1 шт

Огурцы маринованные — 1-2 шт

Сыр твёрдый — 150 грамм

Майонез — 100 грамм

Описание процесса приготовления:

Одним из салатов которые можно подать на праздничный новогодний стол является салат «Апельсиновая долька», ведь Новый год обязательно ассоциируется с присутствием различных цитрусовых. Для этого салата не понадобятся экзотические продукты, а лишь те которые проверены и любимы в сочетаниях. Вся «фишка» будет в оформлении. Этот салат несомненно красиво будет смотреться на любом новогоднем столе.

Для приготовления салата в виде апельсиновой дольки, я решила использовать такие продукты: картофель, морковь, куриное филе, маринованные огурцы, лук репчатый, твёрдый сыр и майонез. Сварить картофель, натереть его на тёрке и выложить на блюдо в форме дольки апельсина. Покрыть майонезной сеточкой. Куриное филе нарезать кубиками,выложить сверху картофеля и снова покрыть майонезом. Кубиками нарезать репчатый лук и сделать сверху майонезную сетку. С помощью вилки майонез можно немного размазать сверху,чтоб он распределился более равномерно. Нарезать кубиками маринованные огурцы, также смазать их майонезом. Сварить морковь, натереть её на мелкой тёрке. Выложить морковью внешнюю сторону дольки.

Всю остальную часть покрыть натёртым твёрдым сыром и сделать морковью сегменты. Салату дать пропитаться 1-2 часа в холодильнике и можно подавать.

9. НОВОГОДНИЙ САЛАТ «СОСНОВАЯ ШИШКА»

Чтобы на столе было не только оливье



Салат выкладывать слоями, каждый слой смазывать майонезом.

1 слой — отварной картофель, натертый на терке.

2 слой — копченая курица, мелко порезанная.

3 слой — лук, ошпаренный кипятком.

4 слой — кукуруза консервированная (можно взять горошек, или маринованные огурцы).

5 слой — отварные яйца.

6 слой — плавленный сыр, натертый на терке и смешанный с мелко порубленными орехами (можно взять любые).

Придать салату форму шишек, украсить миндалем. В качестве зелени можно взять розмарин или сосновые веточки.

10. Салат «Новогодняя хлопушка».



Ингредиенты:

5-6 картофелин

8 вареных яиц

1 вареное куриное филе

1 луковица

0,5 стакана очищенных грецких орехов

1 гранат

1 вареная свекла

1 морковь или полбанки консервированной кукурузы

майонез

по 3-4 веточки укропа, петрушки и лука

уксус

соль.

Картофель отвариваем в мундире, чистим и натираем на терке. Равномерно выкладываем на пищевую пленку в форме прямоугольника и плотно прижимаем, чтобы при скручивании рулет не развалился. Солим и смазываем майонезом.

Чуть отступив от верхнего края, выкладываем мелко порезанное куриное филе, солим по вкусу и смазываем майонезом. Затем выкладываем замаринованный в уксусе измельченный лук, на него – тертые на мелкой терке яйца (3 шт.), смазываем майонезом.

Следом идет слой измельченных орехов, майонез и зерна граната

С помощью пищевой пленки сворачиваем рулет и убираем в холодильник примерно на час.

Затем освобождаем от пленки, укладываем швом вниз на блюдо и смазываем со всех сторон майонезом.

Пять яиц разделяем на белки и желтки, натираем по отдельности.

Половину белков окрашиваем соком тертой свеклы в розовый цвет. Неокрашенной половиной белков посыпаем бока хлопушки

Украшаем хлопушку рядами окрашенного белка, тертыми желтками, мелко порезанной зеленью.

Ровными рядками выкладываем зерна граната и кукурузы.

Их же рассыпаем возле хлопушки в виде конфетти.

Совет:

Майонезом не увлекаемся, иначе рулет получится рыхлым и «поплывет». Для рецепта лучше подойдет густой майонез.

Готовьте с удовольствием!