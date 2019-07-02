Любишь рыбку? Вот еще одна идея для прекрасной выпечки

Ингредиенты

Сливочный сыр 150 г

Сливк и50 мл

Укроп 15 г

Семга 120 г

Тесто для пиццы 500 г



Приготовление



Смешайте в небольшой миске сливочный сыр («Филадельфию», маскарпоне или любой другой), сливки, измельченный укроп.

Противень застелите пергаментом, выложите сверху тесто для пиццы. Домашнее тесто необходимо раскатать толщиной приблизительно 0,5 см.



Распределите сырный крем по тесту, выложите ломтики семги.



Сверните тесто в рулет, разрежьте его продольно на две части.



Переплетите получившиеся части, края соедините. Отправьте плетенку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.



Аппетитный пирог в виде косы не только выгодно украсит ваш стол, но и удивит превосходным сливочным вкусом с ароматом укропа. Он будет как самостоятельная закуска или прекрасное дополнение к первому блюду. А если вы равнодушно относитесь к рыбе, попробуйте заменить ее мясным балыком или ломтиками ветчины. Этот рецепт ваши друзья точно оценят.