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Любишь рыбку? Вот еще одна идея для прекрасной выпечки


Любишь рыбку? Вот еще одна идея для прекрасной выпечки

Ингредиенты
Сливочный сыр 150 г 
Сливк и50 мл 
Укроп 15 г 
Семга 120 г 
Тесто для пиццы 500 г

 
Приготовление

 

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Смешайте в небольшой миске сливочный сыр («Филадельфию», маскарпоне или любой другой), сливки, измельченный укроп.

 

 

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Противень застелите пергаментом, выложите сверху тесто для пиццы. Домашнее тесто необходимо раскатать толщиной приблизительно 0,5 см.

 

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Распределите сырный крем по тесту, выложите ломтики семги.

 

 

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Сверните тесто в рулет, разрежьте его продольно на две части.

 

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Переплетите получившиеся части, края соедините. Отправьте плетенку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

 

 

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Аппетитный пирог в виде косы не только выгодно украсит ваш стол, но и удивит превосходным сливочным вкусом с ароматом укропа. Он будет как самостоятельная закуска или прекрасное дополнение к первому блюду. А если вы равнодушно относитесь к рыбе, попробуйте заменить ее мясным балыком или ломтиками ветчины. Этот рецепт ваши друзья точно оценят.

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