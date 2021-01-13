Скатерть-Самобранка

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Два самых дорогих продукта на моем новогоднем столе, которые я больше не куплю

Я думаю, что многие хозяйки, как и я, на новогодние праздники любят купить нечто необычное, экзотическое, дорогое. То,  что обычно мы не берем, но взгляд останавливается в магазине  на таком продукте. Вот и в канун этих праздников, я не выдержала и решила купить…

Купила филе тунца – вы прекрасно знаете стоимость этого продукта. Не тушек, а именно красного тунца, с ценой от 1000 рублей за 1 кг.

Два самых дорогих продукта на моем новогоднем столе, которые я больше не куплю

Из этого «экзота» я сделала тар-тар и авокадо с каперсами, лимоном, кунжутным маслом и соевым соусом. Сказать, что получилось нечто ого го – нет, все обычно, никакого священного трепета не вызвало. Тугун, омуль, хариус получаются гораздо вкуснее и ароматнее, да и цена доступная. И можно приготовить сугудай.

Два самых дорогих продукта на моем новогоднем столе, которые я больше не куплю

Второй продукт – это лук шалот, который вообще разочаровал. З такую цену, как 400 рублей на 1 кг, эта зелень должна быть уникальной в своем роде, а не с таким же вкусом, как и обычный лук.

Два самых дорогих продукта на моем новогоднем столе, которые я больше не куплю

Поэтому, лучше спросите о впечатлениях о новых и дорогих продуктах у друзей, прежде чем тратить деньги на всякую ерунду.

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