Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Вкусно, аж со сковородки хватают. Капустные котлеты: рецепт без грамма мяса

Котлеты получаются очень вкусными, сочными и мягкими, их почти не отличишь от сделанных из мясного фарша. Овощные блюда отлично заменяют сложные закуски, которые обходятся дорого, а получаются ничуть не хуже.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 1 кг;
  • лук и морковь по 200 г;
  • рис, 120 г;
  • вода, 250 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • масло сливочное, 50 г;
  • соль, перец, зелень, панировочные сухари, чеснок.

Процесс приготовления

Мелко и тонко шинкуем капусту или трем на крупной терке. Чтобы котлеты были нежнее, можно уложить всю капусту в сито и пролить ее кипятком – так она станет мягкой. Или просто сварить 10 минут и потом слить воду.

Отвариваем рис в подсоленной воде и остужаем. Или отвариваем вместе с капустой.

Лук мелко режем, морковь трем на терке.

Лук обжариваем с морковью до готовности на сливочном масле.

Смешиваем все ингредиенты и добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу, всыпаем специи, мелко рубленую зелень.

Формируем котлеты и панируем в сухарях.

Обжариваем с двух сторон до румяности и подаем к столу

Вкусно, аж со сковородки хватают. Капустные котлеты: рецепт без грамма мяса

Ароматные и сочные котлетки можно дополнить соусом из сметаны и чеснока с зеленью. Вкусно получается соус из сливочного масла и мелко порубленных шампиньонов с зелень. Грибы сначала обжариваем на сухой сковороде, потом добавляем кусочек сливочного масла и ложку сметаны или сливок.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх