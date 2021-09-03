Вкусно, аж со сковородки хватают. Капустные котлеты: рецепт без грамма мяса

Котлеты получаются очень вкусными, сочными и мягкими, их почти не отличишь от сделанных из мясного фарша. Овощные блюда отлично заменяют сложные закуски, которые обходятся дорого, а получаются ничуть не хуже.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1 кг;
- лук и морковь по 200 г;
- рис, 120 г;
- вода, 250 мл;
- яйцо, 1 шт;
- масло сливочное, 50 г;
- соль, перец, зелень, панировочные сухари, чеснок.
Процесс приготовления
Мелко и тонко шинкуем капусту или трем на крупной терке. Чтобы котлеты были нежнее, можно уложить всю капусту в сито и пролить ее кипятком – так она станет мягкой. Или просто сварить 10 минут и потом слить воду.
Отвариваем рис в подсоленной воде и остужаем. Или отвариваем вместе с капустой.
Лук мелко режем, морковь трем на терке.
Лук обжариваем с морковью до готовности на сливочном масле.
Смешиваем все ингредиенты и добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу, всыпаем специи, мелко рубленую зелень.
Формируем котлеты и панируем в сухарях.
Обжариваем с двух сторон до румяности и подаем к столу
Ароматные и сочные котлетки можно дополнить соусом из сметаны и чеснока с зеленью. Вкусно получается соус из сливочного масла и мелко порубленных шампиньонов с зелень. Грибы сначала обжариваем на сухой сковороде, потом добавляем кусочек сливочного масла и ложку сметаны или сливок.
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