Вкусно, аж со сковородки хватают. Капустные котлеты: рецепт без грамма мяса

Котлеты получаются очень вкусными, сочными и мягкими, их почти не отличишь от сделанных из мясного фарша. Овощные блюда отлично заменяют сложные закуски, которые обходятся дорого, а получаются ничуть не хуже.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1 кг;

лук и морковь по 200 г;

рис, 120 г;

вода, 250 мл;

яйцо, 1 шт;

масло сливочное, 50 г;

соль, перец, зелень, панировочные сухари, чеснок.

Процесс приготовления

Мелко и тонко шинкуем капусту или трем на крупной терке. Чтобы котлеты были нежнее, можно уложить всю капусту в сито и пролить ее кипятком – так она станет мягкой. Или просто сварить 10 минут и потом слить воду.

Отвариваем рис в подсоленной воде и остужаем. Или отвариваем вместе с капустой.

Лук мелко режем, морковь трем на терке.

Лук обжариваем с морковью до готовности на сливочном масле.

Смешиваем все ингредиенты и добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу, всыпаем специи, мелко рубленую зелень.

Формируем котлеты и панируем в сухарях.

Обжариваем с двух сторон до румяности и подаем к столу