Оладьи со вкусом пиццы. Оригинальная закуска для всей семьи

Оладьи со вкусом пиццы станут Вашим любимым завтраком. Они получаются очень нежными и ароматными.
Оладьи со вкусом пиццы: ингредиенты
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Ветчина или колбаса – 100 г. (сто грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Помидор – 1 шт. (одна штука)
- Сыр – 70 г. (семьдесят грамм)
- Кефир – 1 ст. (один стакан)
- Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Сода – ½ ч. л. (чайной ложки)
- Зелёный лук – по вкусу
- Укроп – по вкусу
- Петрушка – по вкусу
- Сахар – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Кефир соедините с сахаром, содой и солью, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- Режьте соломкой сладкий перец и ветчину, режьте кружочками Помидоры и удалите ложечкой жидкую часть с семенами.
- На крупной тёрке натрите сыр, мелко нарежьте зелень.
- Все продукты смешайте, вымешайте тесто, добавляя просеянную муку.
- Растительное масло разогрейте на сковородке, столовой ложкой выложите тесто и обжарьте с двух сторону до румяности оладьи.
- Готовые сначала выложите на бумажные полотенца, потом сложите на блюдо.
- Совет: вместо кефира можете использовать натуральный йогурт без добавок, ещё можете добавить продукты по вкусу.
Оладьи со вкусом пиццы — вкусно и красиво.
Готовьте на здоровье!
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