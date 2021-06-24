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Оладьи со вкусом пиццы. Оригинальная закуска для всей семьи

Оладьи со вкусом пиццы станут Вашим любимым завтраком. Они получаются очень нежными и ароматными.

Оладьи со вкусом пиццы: ингредиенты

Оладьи со вкусом пиццы. Оригинальная закуска для всей семьи 2

  1. Мука – 1 ст. (один стакан)
  2. Ветчина или колбаса – 100 г. (сто грамм)
  3. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Помидор – 1 шт. (одна штука)
  5. Сыр – 70 г. (семьдесят грамм)
  6. Кефир – 1 ст. (один стакан)
  7. Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
  8. Сода – ½ ч. л. (чайной ложки)
  9. Зелёный лук – по вкусу
  10. Укроп – по вкусу
  11. Петрушка – по вкусу
  12. Сахар – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  13. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Кефир соедините с сахаром, содой и солью, перемешайте и оставьте на 10 минут.
  • Режьте соломкой сладкий перец и ветчину, режьте кружочками Помидоры и удалите ложечкой жидкую часть с семенами.
  • На крупной тёрке натрите сыр, мелко нарежьте зелень.
  • Все продукты смешайте, вымешайте тесто, добавляя просеянную муку.
  • Растительное масло разогрейте на сковородке, столовой ложкой выложите тесто и обжарьте с двух сторону до румяности оладьи.
  • Готовые сначала выложите на бумажные полотенца, потом сложите на блюдо.
  • Совет: вместо кефира можете использовать натуральный йогурт без добавок, ещё можете добавить продукты по вкусу.

Оладьи со вкусом пиццы — вкусно и красиво.

Оладьи со вкусом пиццы

Готовьте на здоровье!

 

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