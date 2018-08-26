Домашний плавленный сыр: никаких растительных жиров и вредных консервантов

Вкусный плавленный сыр из натуральных продуктов можно приготовить самостоятельно, в домашних условиях. Делается он быстро и получается очень вкусным!

После того, как я узнала этот рецепт, то перестала покупать плавленные сырочки в магазине для своих детей. Готовлю только так!

Ингредиенты:

400 г творога

1 яйцо

50 г сливочного масла

1 ч. ложка соды

соль, специи по вкусу

Приготовление:

Творог протереть ложкой через сито. Добавляем яйцо, сливочное масло, соду, соль.

Ставим кастрюлю на маленький огонь и тщательно вымешиваем всё это до однородной массы. Затем добавляем специи.

Мешаем непрерывно пока масса не расплавится и появятся первые пузырьки. Все снимаем, иначе плавленный сыр получится по консистенции похожим на брынзу.

Переливаем массу в миску и остужаем. Вкусный плавленый сыр готов!

Если плавленый сыр получился жидковатым, в следующий раз добавьте немного сливок.

Для разнообразия так же можно добавить свежую зелень.

Приятного аппетита!

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