Ассорти из овощей на зиму. Вкуснейшая заготовка, которая проверена годами

Ассорти из овощей на зиму получается очень вкусным и красивым блюдом, вам обязательно понравиться.
Ассорти из овощей на зиму: ингредиенты
- Помидоры
- Цветная капуста
- Кабачки
- Морковь
- Лук
- Огурцы
- Чеснок
- Любые овощи на ваш вкус
- Маринад:
- Укроп
- Листья хрена
- Листья смородины
- Вода – 6 л. (шесть литров)
- Сахар – 15 ст. л (пятнадцать столовых ложек)
- Соль – 8 ст. л (восемь столовых ложек)
- Перец горошком
- Лавровый лист
Пошаговое приготовление:
- Все овощи тщательно переберите, зелень промойте и ошпарьте кипятком, банки с крышками простерилизуйте.
- На дно банок выложите зелень и приправы, затем плотно уложите овощи.
- Залейте банки кипятком и оставьте остужаться примерно 20 минут.
- Воду слейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и доведите до кипения.
- Влейте в каждую банку по 4 ст. л уксуса, залейте кипящим маринадом, закрутите крышки, переверните и оставьте остывать.
- Храните в подвале либо кладовке.
Ассорти из овощей на зиму — вкусно и красиво
Приятного аппетита!
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