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Ассорти из овощей на зиму. Вкуснейшая заготовка, которая проверена годами

Ассорти из овощей на зиму получается очень вкусным и красивым блюдом, вам обязательно понравиться.

Ассорти из овощей на зиму: ингредиенты

Ассорти из овощей на зиму

  1. Помидоры
  2. Цветная капуста
  3. Кабачки
  4. Морковь
  5. Лук
  6. Огурцы
  7. Чеснок
  8. Любые овощи  на ваш вкус
  9. Маринад:
  10. Укроп
  11. Листья хрена
  12. Листья смородины
  13. Вода – 6 л. (шесть литров)
  14. Сахар – 15 ст. л  (пятнадцать столовых ложек)
  15. Соль – 8 ст. л (восемь столовых ложек)
  16. Перец горошком
  17.  Лавровый лист

Пошаговое приготовление:

  • Все овощи тщательно переберите, зелень промойте и ошпарьте кипятком, банки с крышками простерилизуйте.
  • На дно банок выложите зелень и приправы, затем плотно уложите овощи.
  • Залейте банки кипятком и оставьте остужаться примерно 20 минут.
  • Воду слейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и доведите до кипения.
  • Влейте в каждую банку по 4 ст. л уксуса, залейте кипящим маринадом, закрутите крышки, переверните и оставьте остывать.
  • Храните в подвале либо кладовке.

Ассорти из овощей на зиму — вкусно и красиво

Ассорти из овощей на зиму. Вкуснейшая заготовка, которая проверена годами 4

Приятного аппетита!

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