Маринованный лук в банке: Узнала об этом рецепте у шеф-повара на Мальдивах

У на семье теперь такая банка улетает за неделю!
Сахар — 3 ст.ложки
Соль — 1/2 ст.ложки
Винный уксус — 50 мл
Вода — 200 мл.
Черный перец горошком — 5 шт
Самый презентабельный маринованный лук получается из красного. Согласитесь, розовые колечки смотрятся лучше. Вся красота маринованного лука в нарезке.
Лук очищаем и нарезаем кольцами. Примерная ширина кольца — 4-5 мм, так они лучше держат форму. Конечно, колечки из серединки лука получатся уже, чем верхние.
Нарезанный лук складываем в миску. В миске томится в ожидании дальнейшей судьбы нарезанный лук. Сложите его в чистую сухую банку поплотнее. Не забывайте между слоями добавлять перец. Теперь будем готовить маринад.
Наливаем воду в кастрюлю и доводим до кипения, добавляем соль и сахар, мешаем до полного растворения. Выключаем огонь и добавляем винный уксус. Попробуйте маринад, вкус у всех разный, если много кислоты — добавьте еще сахар по вкусу, слишком сладко — можно добавить уксус. Должен получиться хороший баланс сладкого и кислого.
Горячим маринадом заливаем лук в банке. Оставляем на столе до полного остывания, а затем убираем в холодильник. Через сутки лук будет готов.
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