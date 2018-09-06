Маринованный лук в банке: Узнала об этом рецепте у шеф-повара на Мальдивах

Лук красный — 4 шт

Сахар — 3 ст.ложки

Соль — 1/2 ст.ложки

Винный уксус — 50 мл

Вода — 200 мл.

Черный перец горошком — 5 шт

Самый презентабельный маринованный лук получается из красного. Согласитесь, розовые колечки смотрятся лучше. Вся красота маринованного лука в нарезке.

Лук очищаем и нарезаем кольцами. Примерная ширина кольца — 4-5 мм, так они лучше держат форму. Конечно, колечки из серединки лука получатся уже, чем верхние.

Нарезанный лук складываем в миску. В миске томится в ожидании дальнейшей судьбы нарезанный лук. Сложите его в чистую сухую банку поплотнее. Не забывайте между слоями добавлять перец. Теперь будем готовить маринад.

Наливаем воду в кастрюлю и доводим до кипения, добавляем соль и сахар, мешаем до полного растворения. Выключаем огонь и добавляем винный уксус. Попробуйте маринад, вкус у всех разный, если много кислоты — добавьте еще сахар по вкусу, слишком сладко — можно добавить уксус. Должен получиться хороший баланс сладкого и кислого.

Горячим маринадом заливаем лук в банке. Оставляем на столе до полного остывания, а затем убираем в холодильник. Через сутки лук будет готов.